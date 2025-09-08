快訊

安倍昭惠：不知世界如何發展 日台應攜手朝和平前進

中央社／ 山口縣8日電
日本故首相安倍遺孀安倍昭惠。聯合報系資料照片／記者周宗禎攝影
前日本首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠今天說，在中共九三閱兵可看到中國國家主席習近平和俄羅斯總統蒲亭站在一起，讓人感到有點恐怖，不知道世界將往哪個方向發展，但日本和台灣應攜手，一起朝世界和平方向前進。

因應日本缺米且米價上漲，印太戰略智庫執行長矢板明夫等人組織活動，捐贈台灣稻米給日本山口縣、石川縣作為學校午餐使用。矢板明夫、擔任訪問團長的前衛生署長涂醒哲、台日產經友好促進會會長葉建揚、台日交流高座之友會會長何敏豪等人今天從台灣出發前往日本，並與安倍昭惠共進午餐。

安倍昭惠致詞表示，日本去年開始大米產量少、價格高，所以非常感謝台灣好友，在日本最困難時，為了日本的孩子，把台灣的白米帶到日本，這讓她內心非常感動、感謝。

安倍昭惠說，這幾年她去過很多次台灣，9月還要再去，因為台灣的政治大學要成立安倍晉三研究中心，台灣的好友們就像家人一樣，台灣對安倍晉三的關心，她表示由衷感謝。

安倍昭惠也表示，前幾天中國國家主席習近平和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）出席中共九三閱兵時站在一起，讓人感到有點恐怖，不知道世界將往哪個方向發展，但日本和台灣應攜手，一起朝世界和平方向前進，這件事非常重要。

涂醒哲說，台灣與日本關係非常友好，其中最重要的推手就是率先提出「台灣有事就是日本有事」的安倍晉三，把台灣國際知名度提升到亞太地區，希望兩國友誼越來越好。

矢板明夫表示，去年日本夏天特別酷熱，導致稻米產量下降，加上訪日外國客大增，外食需求升高，今年日本米價漲價約3倍，進而導致受限政府預算的學生營養午餐減少吃米次數，改為吃麵包或炒麵。

矢板明夫指出，這次捐贈白米活動的目標是採購20噸的台灣米「台南11號」，其中10噸捐給安倍晉三的家鄉山口縣，10噸捐給八田與一的家鄉、也是去年能登半島地震受災的石川縣。這些白米份量，可以供兩縣的20多萬中小學生、老師吃一頓營養午餐。尤其台灣白米味道與日本相似，也適合做壽司等日本料理，相信這也是宣傳台灣米的機會。

