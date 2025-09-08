快訊

耶路撒冷爆槍擊事件釀4死15傷 警方稱已制伏2槍手

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
以色列警方和救難團隊8日在耶路撒冷槍擊現場執勤。美聯社
以色列警方和救難團隊8日在耶路撒冷槍擊現場執勤。美聯社

美聯社報導，以色列耶路撒冷北部8日爆發槍擊事件。以色列媒體指出，兩名槍手在當地一個繁忙十字路口，登上一輛公車開火。以色列警方、醫護人員和紅大衛盾會表示，槍擊造成至少四人死亡、15人受傷，六名傷者情況危急。

警方表示，兩名槍手行凶後不久就被「制伏」。美聯社指出，警方沒有立即回應關於槍手狀況的置評請求。

這起槍擊事件發生在耶路撒冷北部入口的一個主要十字路口，這條路通往位於耶路撒冷東部的一個猶太人定居點。

槍擊現場影片片段顯示，在上午交通尖峰時段，數十個民眾從繁忙十字路口的公車站逃跑。於槍擊現場執勤的醫護人員表示，當時現場很混亂，到處都是碎玻璃、受傷民眾，以及昏迷不醒躺在馬路上和公車站附近人行道的傷者。

巴勒斯坦武裝組織尚未立即對這起事件發表評論。

加薩戰爭引發以色列境內及以色列占領的約旦河西岸地區暴力事件激增。巴勒斯坦武裝團體攻擊並殺害以色列境內及約旦河西岸的以國人，以色列定居者針對巴勒斯坦人的暴力事件也增加。

以色列過去幾個月發生零星襲擊事件，而上次致命大規模槍擊案發生於去年10月。兩名來自約旦河西岸的巴勒斯坦人在特拉維夫市區大道和輕軌車站開槍，殺害七名民眾並導致許多人受傷。哈瑪斯軍事部門聲稱對這起事件負責。警方指出，當時兩名男子在特拉維夫雅法地區開火，包括直接朝停靠在車站、擠滿乘客的輕軌列車車廂開槍。

