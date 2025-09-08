快訊

遭北京制裁 中裔日籍參議員石平：光榮如獲頒勳章

中央社／ 東京8日專電
大陸外交部8日上午稱，針對日本參議員石平「長期在台灣、釣魚島、涉疆、涉藏、涉港等議題散布謬論」，並公然參拜靖國神社，依《反外國制裁法》對其採取凍結財產、禁止交易及限制入境等反制措施。圖／取自X平台「officesekihei」
中國外交部今天宣布，對日本參議員石平採取反制措施。石平隨後在社群媒體X發文，表示這「反而是光榮，就像是被中國政府頒發了勳章」。

石平是歸化日籍中國人，2025年2月11日，石平宣布代表日本維新會投入今年7月的參議院選舉。7月20日，以比例代表當選參議院議員。中方指控他在台灣、釣魚島（釣魚台列嶼）、歷史等問題散布謬論，且公然參拜靖國神社

石平在貼文中表示，「我在中國國內本來就一文財產也沒有，也沒有打算去中國。凍結財產也好、不發簽證也好，都只是對方單方面的鬧劇。被制裁反而是光榮，就像是拿到中國政府頒發的勳章！」。

石平之後再發文表示，「查看中國外交部的官方網站，制裁理由是『石平長期在台灣、釣魚島、歷史、涉疆、涉藏、涉港等問題上散布謬論，公然參拜靖國神社』。原來如此，這難道不是對我迄今為止言論活動的全面高度評價嗎！」。

63歲的石平出生於中國四川省，1989年天安門事件發生後赴日留學，後來獲得神戶大學研究所文化學研究科博士，並於2007年取得日本國籍。石平的言論長期批評中共當局，並在牽動敏感神經的議題，包含台灣議題、南京大屠殺、釣魚台列嶼問題上，站在北京的對立面。

中國外交部今天宣布，對石平採取反制措施，實際的措施內容有3項，包含凍結其在中國國境內的動產、不動產及其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；對其本人及直系親屬不予簽發簽證、不准入境，包括香港、澳門。3項措施從今日起施行。

