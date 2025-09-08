強震後需協助 世衛籲阿富汗解除女性援助工作者限制

世界衛生組織（WHO）今天要求塔利班（Taliban）當局解除對阿富汗女性援助工作者的限制，允許她們無需男性監護人陪同出行，好協助強震後受災、難以獲得醫療照護的婦女。

這場地震在阿富汗東部造成2200人死亡。

世界衛生組織阿富汗辦事處的夏瑪（MuktaSharma）接受路透社訪問時表示：「現在一個非常大的問題，是這些地區的女性工作人員極度短缺。」

夏瑪估計，當地約有9成醫療人員是男性，剩下的一成多為助產士和護理師，而非可處理重傷的醫師。這造成照護困難，因為女性在與男性醫護人員互動、或獨自前往接受照護時，會感到不安甚至害怕。

9月1日發生的規模6強震及其餘震造成逾3600人受傷，數千人無家可歸。

阿富汗衞生部與塔利班政府發言人尚未對此發表評論。