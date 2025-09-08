太平洋島國峰會登場 預料通過和平之洋宣言

快訊

中央社／ 雪梨8日綜合外電報導

太平洋島國領袖今天在索羅門群島展開為期一週的高峰會，在美國與中國緊張升溫的疑慮之中，預期將通過「和平之洋」（Ocean of Peace）宣言。

對於太平洋島國因海平面上升與暴風加劇而面臨挑戰，澳洲近來已承諾將與鄰近島國密切合作，提高國際社會對這些挑戰的認識。因此預料島國領袖們也會支持澳洲，申辦聯合國氣候變化綱要公約第31次締約方會議（COP31）。

路透社報導，這場在荷尼阿拉（Honiara）舉行的論壇，由於中國施壓阻擋台灣參與，索羅門群島因此取消了對20多個捐助夥伴的邀請，包含台灣、中國與美國。

在論壇18個成員中，有3國與台灣有邦交、有3國與美國有防禦協定，有13個成員與中國有外交關係，還有數個為法國屬地。

論壇中規模最大的成員澳洲，是此區最大捐助國，自2022年北京與索羅門群島簽署協議以來，澳洲已強化行動來遏阻中國在太平洋地區擴大安全布局。

