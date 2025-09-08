日相職位是「不可能任務」！專家：誰來都難 重擔超越個人能耐

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日相石破茂。歐新社
日相石破茂。歐新社

日本首相石破茂上任未滿一年便辭職，使日本政治將重新洗牌，而新領袖面臨一連串艱難挑戰，包括通膨、人口老化、移民和與「一位咄咄逼人的美國總統」。紐約時報引述專家評論，日本政治前景難測，首相的重擔恐怕已超過任何人的能力範圍。

布魯金斯學會亞洲政策研究中心主任索利斯（Mireya Solís）形容，石破的辭職引發了日本「深刻的領導危機」。她警告，日本可能重回「優柔寡斷的政治」，出現首相更迭不休的局面；另一種可能則是更進一步擁抱近期崛起的極右翼民粹主義，該勢力在最近的國會選舉中大有斬獲。

由於石破茂的中間立場讓部分保守派失望，助長了對低薪、移民與菁英政治感到不滿的右翼勢力。顧問業者日本前瞻（Japan Foresight）創辦人哈里斯（Tobias Harris）認為，自民黨正面臨認同危機：究竟要成為安倍所期望的純粹保守意識形態政黨，還是涵蓋全國的廣泛政黨？

日本正經歷罕見的快速變化。消失數十年的通膨如今維持在3%左右；隨著外籍勞工與遊客湧入，反外國人情緒升高；與川普政府的貿易談判波折不斷，許多日本人對美國總統川普的關稅威脅感到遭背叛。

自民黨高層本周將討論黨魁選舉的方式與時程，可能接替石破茂的潛在人選包括：強硬保守派高市早苗，她曾獲2022年遇刺的安倍晉三支持；農林水產大臣小泉進次郎，他是前首相小泉純一郎之子；被視為親石破茂派的內閣官房長官林芳正；前經濟及外務大臣茂木敏充；以及，眾院議員小林鷹之。

索利斯指出，石破茂的繼任者須思考如何重塑自民黨品牌，處理日本社會面臨的核心壓力，並且應對「一位咄咄逼人的美國總統」。

哈里斯則懷疑，有任何一位新領袖能應付這一連串的挑戰：「這是一份極度艱鉅的任務，恐怕超過任何一個人的能力。」

首相 日本 石破茂

