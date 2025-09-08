快訊

直播／柯文哲返新竹探母祭父 妹柯美蘭早一步現身老家迎接哥哥

阿北交保回家…藍白合恐添變數？她曝柯文哲、黃國昌態度不太一樣

U18世界盃／中華隊甩掉貧打大勝澳洲 晉級6強複賽在望

石破茂請辭 菅義偉、小泉進次郎「最後會談」成關鍵

中央社／ 東京8日專電

日本首相石破茂7日晚間宣布辭去自民黨總裁（黨主席）。他原本始終表現出強烈的續任意願，但最終在6日晚間副總裁菅義偉與農林水產大臣小泉進次郎會談後，才動心轉念，表示「明天將召開記者會（宣布辭職）」。

朝日新聞、產經新聞報導，根據自民黨內部人士透露，菅義偉與小泉6日晚間一起前往首相官邸，菅義偉停留約30分鐘後先行離開，小泉則留下約1個半小時，持續與石破茂協商。

據知菅義偉與小泉基於「不能讓黨內分裂」，勸說石破茂自行請辭。值得一提的是，菅義偉4年前辭去首相時，小泉也勸他放棄參加自民黨總裁選舉，菅義偉當時聽勸接受了。

參議院慘敗後，自民黨內要求石破茂承擔責任的聲浪不斷高漲，但他依舊不斷尋找突破口。據稱石破茂對身邊人士說，「好不容易來到這裡，總裁選舉我參加過5次了啊」，不想輕易放棄5次參選才終於登上的位置。

石破茂7日晚間辭職時表示，「因為日美關稅談判告一段落，現在是辭職的適當時機」，並稱「要把道路讓給後進」，然而他直到最後仍表現出強烈留任意圖，甚至考慮過強硬方案，想在「提前舉行總裁選舉」同時，立即解散眾院發動大選，但被資深議員警告「若強行將會遭除名」，令他大受震驚。

自民黨2日決定，8日將由國會議員和地方黨部提交意見書、決定是否提前舉行總裁選舉，只要172份就會啟動提前選舉，而根據事前民調，表態支持選舉的已經有151份。有議員甚至透露，贊成意見書可能會達到200份，遠超過半，屆時石破茂如同被「罷免」，會落入很難堪的境地。

石破茂被逼入絕境。在苦苦尋找續任機會的5天當中，他似乎漸漸意識到自身處境，對周邊人士感嘆，「辭掉或許比較輕鬆啊」。

日本電視台報導，一名自民黨幹部轉述，他曾在6日上午接到石破茂的電話，詢問「參議院大概有多少人會贊成？」，關切意見書進展。

石破茂周遭人士透露，石破茂一度認為，即使意見書過半，如果只是勉強高於門檻，他仍會考慮再次挑戰總裁選舉。真正讓他改變心意的，是6日晚間與菅義偉和小泉的那場會面。周遭人士稱，菅義偉迫使石破茂做出決定，並勸他不要再次參選總裁。

若是讓國會議員交出具名的意見書，等於讓他們強行簽下「要求總裁退任的簽名」，將導致自民黨內部分裂。終於聽勸的石破茂，選擇在提交意見書前的最後關頭請辭。

石破茂 菅義偉

延伸閱讀

日相石破茂請辭 外交部：持續強化各領域合作

苦澀的政治咖哩：石破茂辭退首相，50天的孤鳥抗爭黯然下台

日相石破茂請辭 自民黨黨魁爭奪戰將掀政盪

大陸高度關注日相石破茂請辭 日媒：中方關心下任首相是誰

相關新聞

你不再是我父親：法國迷姦案主嫌之女的自述

在我書寫這段前言的此刻，亞維儂法院即將展開一場歷史性的審判。這案件，在法國是史無前例的。審判將持續4個月，從2024年9月2日開始，每週開庭5天。被告共計51人，其中包括我父親，他們於沃克呂茲省（Vaucluse）地方法院刑事法庭出庭應訊，是因為性侵害我母親。案發當下她被丈夫下藥，她毫不知情，這樣的犯行持續了超過10年。說得詳細一點，生下我的那個男人，被控透過交友網站邀約若干男性和他的妻子發生性關係，她因藥物而陷入昏睡、不省人事。他不收取任何費用，但要求錄影。這些被告被求處的最高刑期是監禁20年，會有49位辯護律師，罪名包括數種不同重大情形之下的性侵、集體性侵、數種不同重大情形之下的性侵未遂、集體性傷害、竊錄他人私生活、錄製或傳播私人影像、錄製或傳播他人之猥褻影像、持有未成年人之猥褻影像。

日相職位是「不可能任務」！專家：誰來都難 重擔超越個人能耐

日本首相石破茂上任未滿一年便辭職，使日本政治將重新洗牌，而新領袖面臨一連串艱難挑戰，包括通膨、人口老化、移民和與「一位咄...

日本新首相選制對誰有利？自民黨幹部透露 總裁補選10/4會採納黨員票

日本TBS及每日新聞8日報導，石破茂辭去自民黨總裁（黨主席）一職，明天會召開黨總裁選舉管理委員會討論細節，目前暫定10月...

以色列3炸加薩市高樓 防長嗆哈瑪斯：地獄之門開啟

以色列軍方7日以打擊巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的據點為由，轟炸加薩走廊最大城加薩市的1棟住宅高樓。這是以軍連續3天在加薩市轟...

提信任投票解預算僵局 法總理恐難過關 馬克宏急覓第4任

法國總理貝胡8日面對信任投票，可能被迫下台，法國股債似乎已反映倒台風險，但未來數周或數月的發展可能增添市場動盪，投資人可...

泰王御准出任總理 阿努廷爭取在野支持 允4個月內解散國會

泰國國會第三大黨泰自豪黨黨魁阿努廷7日在泰王御准後正式出任總理，展開新任期。阿努廷泰國是兩年來第三位總理，他已承諾4個月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。