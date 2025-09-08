翁山蘇姬傳健康惡化 兒子呼籲緬甸軍方放人

快訊

中央社／ 奈比多8日綜合外電報導

緬甸前領導人翁山蘇姬遭拘押期間，心臟問題惡化，急需醫療救治。她的兒子5日呼籲，應立即將她從「殘酷且危及生命」的囚禁中釋放。

路透社報導，翁山蘇姬之子阿里斯（Kim Aris）向路透社表示，緬甸軍方2021年發動政變推翻政府後，他80歲的母親遭拘禁至今，約1個月前曾要求看心臟科醫師，但他無法得知該請求是否獲准。

他從倫敦透過電話表示：「若沒有適當的醫療檢查…根本不可能知道她的心臟狀況如何。我非常擔心，根本無法確認她是否還活著。」

阿里斯表示，這位諾貝爾和平獎得主也患有骨骼和牙齦分面的問題，且她很可能在3月那場造成超過3700人死亡的地震中受傷。他在臉書上發布影片呼籲，應釋放翁山蘇姬以及緬甸所有政治犯。

軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）6日晚間告訴國營媒體，有關翁山蘇姬健康的報導，是為了轉移外界對軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）訪問中國的注意。敏昂萊在中國會見國家主席習近平並出席閱兵。

他在緬甸廣播電視台（MRTV）上表示：「翁山蘇姬的健康狀況良好。他們捏造這些消息，是因為我們正在中國，而我們的緬甸領導人正在進行許多活動，他們想要掩蓋這則新聞。」

自2021年2月軍方接管政權以來，緬甸陷入暴力動盪。政變引發的大規模示威遭到殘酷鎮壓，進而演變全國性的武裝起義。

翁山蘇姬這位長久以來作為緬甸民主運動象徵的人物，目前因包括煽動、貪污及選舉舞弊等罪名被判處27年徒刑，但她否認所有指控。

她最後一次公開露面是在2021年5月，也就是政變後數月，當時國營電視播出的畫面顯示她坐在被告席上，身體挺直，雙手放在膝上，並戴著口罩。

