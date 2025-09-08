聽新聞
日本新首相選制對誰有利？自民黨幹部透露 總裁補選10/4會採納黨員票
日本TBS及每日新聞8日報導，石破茂辭去自民黨總裁（黨主席）一職，明天會召開黨總裁選舉管理委員會討論細節，目前暫定10月4日補選，且是以納入黨員票的完整投票形式。
自民黨幹部8日在黨部開會，討論總裁選舉的實施形式。有幹部透露，自民黨現有100萬名黨員，正朝完整投票的形式規畫。9日會再開選委會，確定最終方案，送總務會核定。
採計黨員投票的補選，會由黨內國會議員的295票（不含參眾兩院議長）加上黨員295票，共590票來計算。黨員票會按比例，換算成與議員一樣的295票，競選期間會達12天以上。目前暫定9月22日公告候選人，10月4日投開票。
2020年因安倍晉三在任期中途辭職，當時的總裁選省略黨員投票，以簡易程序決定新任總裁。計算國會議員295票及地方黨部代表141票（47個都道府縣各3票），共436票。
上次總裁選舉，小泉進次郎有全國高知名度，但黨員票不足，在第一輪投票名列第三，未能進入前兩名的決選。高市早苗則在黨員間有高人氣。截至8日中午只有自民黨幹事長茂木敏充宣布會參選。
JNN做的緊急民調顯示，前經濟安全保障大臣高市早苗及現任農林水產大臣的小泉進次郎的支持率相同，第三名是石破茂。多數受訪者認為石破不必辭職，且自民黨支持者更有73%認為石破沒有必要辭。
