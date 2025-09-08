法國恐再更換總理 考驗馬克宏施政智慧

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

總統馬克宏可能1年換4位總理！法國總理貝雍恐因退休金改革法案，提出的信任投票下台。由於退休金改革法案難獲得國會政黨共識，貝雍發起信任投票，但外界認為高機率不會通過。總統馬克宏面臨國會少數，雖試圖以分裂左右派執政，但國會在野黨卻大多都不願與其結盟，正面臨施政困境。

退休金法案難獲共識

根據《英國廣播公司》8日報導，法國總理貝雍近日恐因退休金改革法案的信任投票下台，由於通過法案困難不小，他乾脆自行宣布舉行信任投票，來決定去留。過去法國很少由總理發動此權力，因此國會其他政黨批評不斷，國民聯盟的領導人勒龐救說，總理推動立法時應該儘量尋求各方共識，而非進行政治自殺。’’

但貝雍近日強調，法國的債務危機相當嚴重，如果國會不願讓他削減440億歐元的赤字，恐讓年輕人要替嬰兒潮世代還更多債務，但他的發言也被很多人批評是挑起世代對立。《路透社》提到，若貝雍8日因為此案下台，將會是馬克宏3年來任命的第4位總理。

馬克宏太關注國際？

馬克宏去年6月因為歐洲議會選舉結果滑鐵盧，因此決議解散國會、重新大選，結果執政黨的優勢更加萎縮，執政聯盟席次從253席跌到212席，反對黨分別由左派的新人民陣線拿下193席與國民聯盟142席。法國人反而對馬克宏的反感增加，而國會各黨多不願與執政黨合作，導致多項預算與法案審查陷入僵局。

法國的政治評論員卡特斯在節目上指出，馬克宏近來雖然在國際、尤其是烏克蘭議題上活躍，但他是時候該跟法國民眾多多對話了。他強調，法國內部有非常高度的憤怒、沮喪與緊張氛圍。

國民聯盟希望減少移民，左派希望加強對有錢人課稅、綠能轉型，種種都考驗馬克宏到2027年下台前該如何妥善因應。

