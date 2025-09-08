自民黨10月4日改選黨魁 前幹事長茂木敏充率先表態參選

日本首相石破茂昨晚請辭自民黨總裁（黨主席），自民黨前幹事長茂木敏充今天上午率先表態參選。自民黨已決定，總裁選舉將採取包含黨員投票在內的「全規」（full spec）型投票，預計9月22日公告、10月4日投開票。

根據自民黨幹部消息，自民黨內部仍就總裁選舉方式進行最後協調，但會採取包含黨員、黨友和國會議員一起投票的「全規」型，而非簡略型方式投票。

參選總裁需要20名以上自民黨國會議員推薦，除了最受矚目的前經濟安全保障大臣高市早苗、農林水產大臣小泉進次郎、官房長官林芳正，前經濟安保大臣小林鷹之也被點名可能參選，都是去年9月總裁選舉與石破茂競爭的老面孔。其中，自民黨內普遍視小泉與高市為最有利的「後石破」接班人。

NHK報導，自民黨今天原本要接受國會議員提交是否改選黨總裁的意見書，由於石破茂辭職，已經通知議員以及地方黨部中止相關程序。選舉管理委員會明天將再次召開會議，進一步討論選舉日程。

茂木上午在國會受訪時表示，「為了避免黨內分裂，他（石破茂）做出了沈重的決定。在少數執政的艱難政權營運環境中，他在日美關稅談判等方面取得重大成果，值得敬佩。」

他並表示，「自民黨正處於結黨以來最大危機，必須打造全新的自民黨，解決內外嚴峻課題，推動日本前進。」

提到參選總裁，茂木表示，「無論誰成為下一任總裁、首相，想要走出這場逆境都將十分艱難，然而正是在此刻，我願意將在黨內與政府的各種經驗，毫無保留地奉獻給這個國家」，正式表明將參選黨總裁，角逐石破茂接班人之位。

對於是否能拿到20名議員推薦，茂木表示，「我有信心能集齊。」他將於近期舉行記者會，說明選舉訴求，以及與在野黨的合作方針。

去年曾參選總裁的官房長官林芳正上午進入首相官邸時，面對媒體詢問是否參選回應，「上次有一起奮戰的夥伴，想要和他們好好商量。」

小林鷹之則說，「無論是資深或年輕議員，都必須迅速建立『一個自民黨』的團結體制。我會與夥伴認真商討。」

最受關注的則是去年與石破茂在決選競爭的高市，以及第一輪投票中拿下最多議員票的小泉，兩人尚未正式表態。