沙烏地：中國天盾難適應沙漠環境 表現不如預期

沙烏地阿拉伯向中國採購的「天盾」防空系統，據悉難以適應沙漠惡劣環境，表現不如預期；美國「新聞週刊」指出，沙國對中國雷射武器的高科技賭注正面臨挫折。

新聞週刊（Newsweek）報導，沙烏地阿拉伯向中國採購綜合雷射防空系統天盾（SkyShield），以保護重要油田設施及價值高昂的愛國者飛彈陣地不受無人機攻擊。

然而，獨立國防與安全新聞媒體「防衛部落格」（Defense Blog）說，利雅德當局發現，在沙漠塵土飛揚、高溫以及沙國特殊地形下，這款雷射武器存在各種性能上的限制。

新聞週刊已向中、沙兩國外交部尋求置評。

●天盾在沙漠測試失利

近年來，沙國多次遭遇無人機攻擊，包括阿布蓋格（Abqaiq）煉油廠和胡賴斯（Khurais）油田在2019年遇襲，機場和能源基礎設施也頻遭攻擊。這些事件暴露傳統防空系統的漏洞。

天盾系統結合雷達與光學感測器進行偵測追蹤，再以電子干擾器和雷射武器進行攔截，然而從受控條件轉向嚴苛實戰環境時，這些先進技術可能失靈。

一名曾參與相關計畫的前沙國軍官告訴防衛部落格，儘管在試驗中表現出色，但在實戰環境下，天盾表現未達預期。

社群平台X流傳的照片顯示，天盾系統已部署於沙國，但其真實性尚未獲得獨立驗證。

報導指出，灰塵和沙土會干擾光學追蹤，削弱雷射光束的威力，也會磨損光學元件；而沙漠高溫迫使系統將大部分能量用於冷卻，而非發射。在某些情況下，需要持續15到30分鐘的瞄準和雷射照射，才能確保擊落無人機。

從卡車貨櫃部署雷射模組也相當耗時，從待命模式到作戰模式的轉換時間很長。此外，這套武器系統需要長距離且平坦的地形，而沙國大部分地區難以保證這樣的條件。

●天盾系統如何運作

天盾系統配備3D TWA雷達、主動電子掃描陣列雷達（AESA）、兩輛JN1101反無人機干擾車，以及「寂靜獵人」（Silent Hunter）雷射武器，採分層防禦策略，兼具偵測、干擾與摧毀功能。

●後續發展

沙國已要求中國改進天盾系統，使其能夠適應沙漠惡劣環境；在此之前，電子干擾仍是其最可靠的防禦手段，而雷射武器仍主要處於戰場技術實驗階段。