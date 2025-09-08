快訊

沙烏地：中國天盾難適應沙漠環境 表現不如預期

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

沙烏地阿拉伯向中國採購的「天盾」防空系統，據悉難以適應沙漠惡劣環境，表現不如預期；美國「新聞週刊」指出，沙國對中國雷射武器的高科技賭注正面臨挫折。

新聞週刊（Newsweek）報導，沙烏地阿拉伯向中國採購綜合雷射防空系統天盾（SkyShield），以保護重要油田設施及價值高昂的愛國者飛彈陣地不受無人機攻擊。

然而，獨立國防與安全新聞媒體「防衛部落格」（Defense Blog）說，利雅德當局發現，在沙漠塵土飛揚、高溫以及沙國特殊地形下，這款雷射武器存在各種性能上的限制。

新聞週刊已向中、沙兩國外交部尋求置評。

●天盾在沙漠測試失利

近年來，沙國多次遭遇無人機攻擊，包括阿布蓋格（Abqaiq）煉油廠和胡賴斯（Khurais）油田在2019年遇襲，機場和能源基礎設施也頻遭攻擊。這些事件暴露傳統防空系統的漏洞。

天盾系統結合雷達與光學感測器進行偵測追蹤，再以電子干擾器和雷射武器進行攔截，然而從受控條件轉向嚴苛實戰環境時，這些先進技術可能失靈。

一名曾參與相關計畫的前沙國軍官告訴防衛部落格，儘管在試驗中表現出色，但在實戰環境下，天盾表現未達預期。

社群平台X流傳的照片顯示，天盾系統已部署於沙國，但其真實性尚未獲得獨立驗證。

報導指出，灰塵和沙土會干擾光學追蹤，削弱雷射光束的威力，也會磨損光學元件；而沙漠高溫迫使系統將大部分能量用於冷卻，而非發射。在某些情況下，需要持續15到30分鐘的瞄準和雷射照射，才能確保擊落無人機。

從卡車貨櫃部署雷射模組也相當耗時，從待命模式到作戰模式的轉換時間很長。此外，這套武器系統需要長距離且平坦的地形，而沙國大部分地區難以保證這樣的條件。

●天盾系統如何運作

天盾系統配備3D TWA雷達、主動電子掃描陣列雷達（AESA）、兩輛JN1101反無人機干擾車，以及「寂靜獵人」（Silent Hunter）雷射武器，採分層防禦策略，兼具偵測、干擾與摧毀功能。

●後續發展

沙國已要求中國改進天盾系統，使其能夠適應沙漠惡劣環境；在此之前，電子干擾仍是其最可靠的防禦手段，而雷射武器仍主要處於戰場技術實驗階段。

致死率達75%！南韓新增1病症為一級傳染病 印度孟加拉爆病例

南韓疾病管理廳8日宣布，新增「立百病毒感染症」（Nipah Virus Infection，又稱尼帕病毒感染症）為第一級...

你不再是我父親：法國迷姦案主嫌之女的自述

在我書寫這段前言的此刻，亞維儂法院即將展開一場歷史性的審判。這案件，在法國是史無前例的。審判將持續4個月，從2024年9月2日開始，每週開庭5天。被告共計51人，其中包括我父親，他們於沃克呂茲省（Vaucluse）地方法院刑事法庭出庭應訊，是因為性侵害我母親。案發當下她被丈夫下藥，她毫不知情，這樣的犯行持續了超過10年。說得詳細一點，生下我的那個男人，被控透過交友網站邀約若干男性和他的妻子發生性關係，她因藥物而陷入昏睡、不省人事。他不收取任何費用，但要求錄影。這些被告被求處的最高刑期是監禁20年，會有49位辯護律師，罪名包括數種不同重大情形之下的性侵、集體性侵、數種不同重大情形之下的性侵未遂、集體性傷害、竊錄他人私生活、錄製或傳播私人影像、錄製或傳播他人之猥褻影像、持有未成年人之猥褻影像。

苦澀的政治咖哩：石破茂50天的孤鳥抗爭

「調和了甜鹹酸味，最後卻是苦澀的餘韻...」日本首相石破茂在黨內政治圍攻之下，9月7日正式宣告將辭退首相。歷經了2024年眾院選和2025年參院選的大敗後，黨內要求石破茂為敗選下台負責的聲浪不斷，儘管石破茂起初仍堅持不退，並且以美日關稅談判等外交成績作為續任的緩衝，但最後仍不敵派閥政治的圍剿，決定讓出自民黨總裁位置。石破茂在7日晚間的演說中表示，辭職是「苦澀的決定」，但為了避免黨內繼續分裂，最後決定辭退。

日相職位是「不可能任務」！專家：誰來都難 重擔超越個人能耐

日本首相石破茂上任未滿一年便辭職，使日本政治將重新洗牌，而新領袖面臨一連串艱難挑戰，包括通膨、人口老化、移民和與「一位咄...

日本新首相選制對誰有利？自民黨幹部透露 總裁補選10/4會採納黨員票

日本TBS及每日新聞8日報導，石破茂辭去自民黨總裁（黨主席）一職，明天會召開黨總裁選舉管理委員會討論細節，目前暫定10月...

日本會選出第一位女首相 or 最年輕首相？若她出任 日股有利多

隨著日本首相石破茂7日宣布請辭自民黨黨魁與首相職務，外界現在聚焦誰會接下一任首相，是否會由一位主張更寬鬆財政與貨幣政策的...

