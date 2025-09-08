KK園區等泰緬邊境詐騙中心恐囚10萬人！其他國家也出現類似園區

五年前，KK園區所在土地還是一片荒地，現在卻成了面積高達210公頃的龐大園區，內部設有醫院、銀行、餐館與整齊劃一的住宅區，這裡是由多國犯罪集團操控的詐騙中心。

英國衛報報導，緬甸、柬埔寨與寮國邊境近年逐漸成為跨國詐騙集團的避風港，這些集團經營像KK園區一樣的詐騙中心，利用被奴役的勞工從事複雜的網路詐騙，藉此獲取巨額利潤。

根據澳洲戰略政策研究所（ASPI），泰緬邊境詐騙園區的數量已從11個增至27個，平均每月擴張5.5公頃。

無人機拍攝到到KK園區，以及其他詐騙中心如Tai Chang與Shwe Kokko的影像，畫面顯示園區持續建設，包括方便運入物資的浮動碼頭，還看到疑似衛星網路接收器的白色方塊。

關於被販運至詐騙園區受困者的悲慘遭遇，近來逐漸引起全球關注。今年稍早，泰國、中國大陸，以及其他有公民受困的多國，聯合緬甸軍方與控制境地區的武裝團體，合力救出約7,000名受困者。

然而，專家說那僅是滄海一粟，僅緬泰邊境的詐騙園區，就可能囚禁高達10萬人。暴力虐待導致部分受害者失明或終身殘疾。

一名被救出的菲律賓受害者回憶：他去年前往泰國，自以為找到合法的客服工作，卻被販運至KK園區並沒收護照，每天都必須透過社群媒體聯繫數百人，誘使對方提供聯絡方式，再交由其他團隊進行詐騙。如果未達業績，會遭到電擊或酷刑懲罰。園區戒備森嚴，有很多持槍警衛，很難逃離。

ASPI分析師魯瑟表示，緬甸軍政府默許詐騙園區擴張，因其正艱難維持政權，若對詐騙園區採取實質措施，將危及與那些從中獲利、卻對軍方至關重要的武裝民兵之間的脆弱關係。

美國福音派組織「Acts of Mercy International」長期協助人口販運受害者，該組織東南亞區主任米勒（Amy Miller）警告，誤把詐騙園區視為相對次要人口販運問題，「是一種無知，不了解問題的嚴重性，以及它將如何擴張」。他補充表示，斯里蘭卡、奈及利亞等地已出現類似模式。