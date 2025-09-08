致死率達75%！南韓新增1病症為一級傳染病 印度孟加拉爆病例

南韓疾病管理廳8日宣布，新增「立百病毒感染症」（Nipah Virus Infection，又稱尼帕病毒感染症）為第一級傳染病，所有從印度和孟加拉入境韓國人士均需完成健康申報。立百病毒感染症由立百病毒引起，可由果蝠、豬等動物傳人，也可能經受汙染食物或體液傳染人類，致死率高達40%至75%。

韓國疾管廳表示，此次是自2020年新冠疫情調整「傳染病預防及管理法」後，首次新增第一級傳染病。被診斷或疑似感染者未來都必須立即通報，並接受隔離、接觸者追蹤與流行病學調查。

另外，印度和孟加拉近期皆出現立百病毒感染症病例，韓國當局已將兩國指定為「檢疫管理地區」。印度去年有2人染病死亡，今年已有4例，其中2人死亡；孟加拉去年5例和今年新增3例全部死亡。

未來不分韓國或外籍人士，自印度和孟加拉入境韓國的旅客，若有發燒、頭痛等症狀，必須透過 Q-CODE檢疫系統或健康狀態問卷向檢疫官申報，以便即時掌握疑似病例。

世衛組織早已將立百病毒列為可能引發「國際公共衛生緊急事件」的病原之一，強調疫苗與治療藥物研發的迫切性。

立百病毒感染症最早於1998年在馬來西亞豬農場爆發，因地名而得名，該病毒屬副黏液病毒（Paramyxoviridae）亨尼帕病毒屬（Henipavirus）的RNA病毒，被列為高風險病原體，致死率約40%至75%。

該病毒潛伏期4至14天，初期出現發燒、頭痛、肌肉痛，惡化時可能出現意識混亂、昏迷，最終導致死亡。