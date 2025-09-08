日本會選出第一位女首相 or 最年輕首相？若她出任 日股有利多

隨著日本首相石破茂7日宣布請辭自民黨黨魁與首相職務，外界現在聚焦誰會接下一任首相，是否會由一位主張更寬鬆財政與貨幣政策的人出任。此外，分析師也研判，政治最新情勢不穩定使日銀10月升息的可能性降低。

路透分析，石破茂的辭職將觸發自民黨黨魁選舉，勝出者將面臨國會投票以成為首相。由於執政聯盟已在國會兩院失去多數席次，自民黨總裁不再自動保證能出任首相，因此有些微可能性出現由在野黨領袖接下首相大位的局面。

朝日新聞分析，農林水產大臣小泉進次郎，以及上次飲恨落敗的前經濟安全保障大臣高市早苗是自民黨黨魁黑馬人選。

64歲的高市早苗成日本首位女首相？

64歲的高市早苗若當選，有望成為日本首位女性首相。她是黨內資深人士，歷任經濟安全保障大臣、總務大臣等職務，去年在自民黨總裁決選中輸給石破茂。

高市早苗以主張修憲等保守立場著稱，經常參拜靖國神社以悼念日本戰亡者，這在部分亞洲鄰國眼中象徵軍國主義，彭博則分析，高市早苗很可能像英國前首相柴契爾夫人一樣，率領國家走向保守主義；在財經立場方面，高市早苗強烈反對日本央行升息，曾批評日銀升息是「愚蠢行為」。她也呼籲擴大財政支出以刺激脆弱的經濟。

摩根士丹利三菱日聯證券中沢翔等分析師表示，「高市早苗被認為具有強烈的擴張性財政傾向，可能會被視為對日本股市更有利」， 如果她成為下一任首相，外國投資者尤其認為日本的財政和貨幣政策將轉向擴張。此外，她也支持核電，這將給電力和天然氣類股帶來利多。

但分析師提醒說，由於日本核心通膨率已升至3%左右，高市早苗今年不太可能推動「過度寬鬆的貨幣政策」。另一方面，高市的財政寬鬆立場也可能引發市場擔心財政，推高日本公債殖利率。

44歲小泉進次郎「平抑米價」有成 挾改革派形象 又有前首相父親光環加持

另一位黑馬則是44歲的小泉進次郎，擁有哥倫比亞大學碩士學位，他出身政治世家，父親是前首相小泉純一郎。他若當選，將成為現代史上最年輕日本首相。小泉曾參加去年黨魁選舉，以改革派形象自居。

小泉目前是自民黨「降米價」行動代表人物，身為農林水產大臣，他向批發商釋出應急稻米儲備並成功壓低了米價，贏得部分民眾支持，但不得稻農的心。此外，他偏自由派的某些傾向可能會把右翼選民推遠。

小泉進次郎過去唯一的其他內閣職務是環境大臣，2019年曾呼籲日本淘汰核電廠。同年，他因表示氣候政策要「酷」且「性感」而遭外界嘲諷。至於小泉的經濟立場，外界所知甚少。

64歲「救火隊」林芳正表態爭取大位

64歲的內閣官房長官林芳正也有意競選自民黨總裁。他是石破茂的親信，對自民黨來說，是一位能維持現有路線的候選人，對市場衝擊較小。他曾歷任防衛、外務、農林水產等部會首長，經常在閣員辭職後臨危受命。林芳正精通英語，曾任職於三井物產，並在哈佛甘迺迪學院留學，在岸田文雄執政時的大部分時間裡擔任外務大臣。

在財經立場方面，林芳正一再強調應尊重日銀在貨幣政策上的獨立性；外交方面，外界常認為，比起其他黨內重量級人物，林芳正與中國的關係較為親近，但他否認自己「親中」，稱自己是個「重視對話」的人。

除了上述三人外，彭博點名最近一直與台灣接觸的眾議員小林鷹之、現任財務大臣加藤勝信、前外務大臣茂木敏充與前數位大臣河野太郎都是自民黨總裁人選。

至於在野黨方面，曾任首相的最大在野黨立憲民主黨黨魁野田佳彥，以及在野的國民民主黨眾議員玉木雄一郎也有些許機會問鼎首相大位。

另一方面，Amundi Japan固定收益部門共同主管宮內祐季表示，石破茂請辭，使得日銀會採取較謹慎立場，10月升息的可能性較小，升息行動可能會延後到明年年初。ATFX Global Markets的分析師Nick Twidale也認為，在當前政局下，日本央行今年可能不會升息。