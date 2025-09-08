以色列最高院裁定 政府應改善巴勒斯坦囚犯飲食

以色列最高法院今天做出罕見裁定，認定以色列政府剝奪巴勒斯坦囚犯的最低基本飲食，並命令當局改善食物份量及品質。

美聯社報導，雖然以色列最高法院的職責是針對政府政策合法性提供建議，但在這場持續23個月的以哈戰爭中，以色列司法機關鮮少對政府行動提出異議。

巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日對以色列南部發動攻擊，造成約1200人死亡，當中主要是平民，自此之後以色列基本上反駁國際社會日益增加的批評，主張這是為了擊敗哈瑪斯而採取的必要行動。

以色列軍方在加薩走廊（Gaza Strip）及被占領的約旦河西岸拘留大量涉嫌與激進分子有關的巴勒斯坦人。曾在拘留營和監獄中被關押數月的數千名巴勒斯坦人，在未被控罪的情況下獲釋，揭露這些地方環境惡劣，包括人滿為患、食物短缺、醫療物資不足以及疥瘡爆發。

作為以色列最高層級的問責機構，最高法院負責審理個人及組織針對以色列政府行動提出的投訴，例如限制對加薩走廊的糧食與醫療供應，或在本案中，兩個以色列人權組織在投訴中描述安全機構的「系統性政策」剝奪巴勒斯坦囚犯糧食。

3位法官組成的合議庭一致裁定，以色列政府有法律義務每天提供巴勒斯坦囚犯3餐，確保「基本的生存水準」，並命令當局履行這項義務。

法院出乎意料以2人同意、1人反對的比數，接受以色列民權協會（ACRI）與以色列人權組織Gisha去年的聲請，支持他們的主張，即以色列政府在以哈戰爭期間，故意限制拘留中心內囚犯的糧食，造成巴勒斯坦人營養不良和飢餓。

裁決書中寫道：「我們談論的不是舒適生活或奢華享受，而是法律所要求的基本生存條件。不要讓我們與最惡劣的敵人同流合污。」