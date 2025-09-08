白胡信任投票難過關 法國政局恐更動盪

快訊

中央社／ 巴黎8日綜合外電報導

法國總理白胡（Francois Bayrou）將在今天面臨幾乎注定失敗的信任投票，這個歐元區第2大經濟體勢必進一步陷入政治不確定之中。

路透社報導，法國政府垮台恐加深國內癱瘓，讓歐洲團結受挫。

信任投票預計今天下午舉行。

政治光譜各方的反對派領袖皆明確表示，將投票推翻白胡。

極左派政黨「不屈法國」（France Unbowed）的梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）表示：「這個政府將會垮台。」其他左派與右翼人士也有類似看法。

若白胡下台，總統馬克宏很可能得再次尋覓能帶領政府通過預算案的新任總理，而這距離前任保守派總理巴尼耶（Michel Barnier）被撤換還不到一年。

