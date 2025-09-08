英媒：英國新任商業和貿易大臣 本周將啟程赴陸貿易會談

英國《衛報》指出，英國新任商業與貿易大臣凱爾（Peter Kyle）將於本周飛往北京進行貿易會談，這是英國首相施凱爾（Keir Starmer）政府持續努力振興英中貿易關係的措施之一。

《衛報》稱，凱爾在赴陸前將於7日晚間飛往華盛頓，為美國總統川普即將訪英的國事行程預作準備。凱爾預計將於10日抵達大陸，並與大陸商務部長王文濤會面，參加英中聯合經濟與貿易委員會（Jetco）七年來首次召開的會議。

報導並指，自工黨去年上台以來，多位英國高階內閣成員已先後訪陸，包括財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）及時任外交大臣拉米（David Lammy），凱爾是最新1位訪陸的英國內閣部長。凱爾在本月5日的內閣改組中，從科技大臣轉任商業與貿易大臣。

《衛報》稱，由於時間緊迫，加上凱爾7日晚前往華盛頓，預計無法參加原先安排在廈門舉行的國際貿易會議。約有200家英國企業將參加中國大陸國際投資貿易洽談會（Cifit），由英國前首相卡麥隆（David Cameron）顧問薩森（James Sassoon）率領代表團。

中國英國商會5月發布報告，指高層對話如Jetco是「非常需要」的論壇，有助推動雙邊貿易和投資。北京中國-英國商務委員會中國區董事總經理辛普森（Tom Simpson）說，過去7、8年間雙方接觸較少，英國政府對陸關係策略不清，但自去年大選來，雙方正逐步恢復接觸。

英國中國戰略風險研究所（Chinese Strategic Risks Institute）資深政策總監古德曼（Sam Goodman）表示，自工黨執政以來，凱爾將是第9位訪陸的英國政府代表，並表示迄今各方獲益仍有限。他舉例，里夫斯今年1月訪陸時，獲得大陸承諾投資6億英鎊，遠低於幾個月後巴林獲得的20億英鎊承諾。

《衛報》還指，中國大陸為英國第5大出口市場，商品及服務出口總額約為410億英鎊。過去1年，中國大陸對英國體育事業的興趣上升，包括足球、賽車及斯諾克（撞球）等領域，英超聯賽去年10月在北京設立首個辦公室，帆船公司Clipper Ventures亦計畫在青島建立首個訓練基地；在教育領域，中國大陸資本經營的學校在英數量，已與英國品牌學校在陸數量相當。