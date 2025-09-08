快訊

柯文哲保金差2千萬元補足 民眾黨發言人：1千萬是現金、1千萬將匯款

柯文哲提早到了！ 囚車提早11:50出發、12:20抵達法院

隔夜菜反覆加熱 醫提醒致命細菌！剩菜剩飯保存5原則

聽新聞
0:00 / 0:00

英媒：英國新任商業和貿易大臣 本周將啟程赴陸貿易會談

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
《衛報》指，英國新任商業與貿易大臣凱爾（Peter Kyle）將於本周飛往北京進行貿易會談，這是英相施凱爾政府持續努力振興英中貿易關係的措施之一。路透
《衛報》指，英國新任商業與貿易大臣凱爾（Peter Kyle）將於本周飛往北京進行貿易會談，這是英相施凱爾政府持續努力振興英中貿易關係的措施之一。路透

英國《衛報》指出，英國新任商業與貿易大臣凱爾（Peter Kyle）將於本周飛往北京進行貿易會談，這是英國首相施凱爾（Keir Starmer）政府持續努力振興英中貿易關係的措施之一。

《衛報》稱，凱爾在赴陸前將於7日晚間飛往華盛頓，為美國總統川普即將訪英的國事行程預作準備。凱爾預計將於10日抵達大陸，並與大陸商務部長王文濤會面，參加英中聯合經濟與貿易委員會（Jetco）七年來首次召開的會議。

報導並指，自工黨去年上台以來，多位英國高階內閣成員已先後訪陸，包括財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）及時任外交大臣拉米（David Lammy），凱爾是最新1位訪陸的英國內閣部長。凱爾在本月5日的內閣改組中，從科技大臣轉任商業與貿易大臣。

《衛報》稱，由於時間緊迫，加上凱爾7日晚前往華盛頓，預計無法參加原先安排在廈門舉行的國際貿易會議。約有200家英國企業將參加中國大陸國際投資貿易洽談會（Cifit），由英國前首相卡麥隆（David Cameron）顧問薩森（James Sassoon）率領代表團。

中國英國商會5月發布報告，指高層對話如Jetco是「非常需要」的論壇，有助推動雙邊貿易和投資。北京中國-英國商務委員會中國區董事總經理辛普森（Tom Simpson）說，過去7、8年間雙方接觸較少，英國政府對陸關係策略不清，但自去年大選來，雙方正逐步恢復接觸。

英國中國戰略風險研究所（Chinese Strategic Risks Institute）資深政策總監古德曼（Sam Goodman）表示，自工黨執政以來，凱爾將是第9位訪陸的英國政府代表，並表示迄今各方獲益仍有限。他舉例，里夫斯今年1月訪陸時，獲得大陸承諾投資6億英鎊，遠低於幾個月後巴林獲得的20億英鎊承諾。

《衛報》還指，中國大陸為英國第5大出口市場，商品及服務出口總額約為410億英鎊。過去1年，中國大陸對英國體育事業的興趣上升，包括足球、賽車及斯諾克（撞球）等領域，英超聯賽去年10月在北京設立首個辦公室，帆船公司Clipper Ventures亦計畫在青島建立首個訓練基地；在教育領域，中國大陸資本經營的學校在英數量，已與英國品牌學校在陸數量相當。

英國 北京

延伸閱讀

前英相強生：台灣人將力抗中國侵略 不至於孤軍奮戰

拔河／稱霸世界室外錦標賽！中華隊勇奪5金2銀

習近平閱兵演說釋3訊息 衛報：未提台灣 1句話警告解放軍

【專家之眼】英國政府想錢想瘋了嗎？啥是留學稅？去兵

相關新聞

致死率達75%！南韓新增1病症為一級傳染病 印度孟加拉爆病例

南韓疾病管理廳8日宣布，新增「立百病毒感染症」（Nipah Virus Infection，又稱尼帕病毒感染症）為第一級...

苦澀的政治咖哩：石破茂50天的孤鳥抗爭

「調和了甜鹹酸味，最後卻是苦澀的餘韻...」日本首相石破茂在黨內政治圍攻之下，9月7日正式宣告將辭退首相。歷經了2024年眾院選和2025年參院選的大敗後，黨內要求石破茂為敗選下台負責的聲浪不斷，儘管石破茂起初仍堅持不退，並且以美日關稅談判等外交成績作為續任的緩衝，但最後仍不敵派閥政治的圍剿，決定讓出自民黨總裁位置。石破茂在7日晚間的演說中表示，辭職是「苦澀的決定」，但為了避免黨內繼續分裂，最後決定辭退。

泰國政局紛亂！民調僅9%的總理人選阿努廷，人民挺不挺？

數月前，泰國總理貝東丹因與柬埔寨前領袖洪森通話引發爭議，電話內容涉及重新審視備忘錄MOU 43/44（泰柬邊界與海域權利）及批評泰國軍方，被指損害國家利益。之後憲法法庭依法暫停其總理職務，她轉任文化部長，八月底，法庭正式裁定貝東丹坦違反道德標準而撤職，內閣隨之解散。目前泰國進入政治過渡期，國會需選出新總理組成內閣，被討論的人選不少，最有實力者則不脫以下兩人: 為泰黨的最後一位總理候選人——猜卡森．尼蒂西里（Chaikasem Nitisiri），塔克辛時期的司法部長，也是塔克辛家族的親信；代表保皇派的阿努廷（Anutin Charnvirakul），乃是國會第三大黨泰自豪黨黨魁，之前曾任副總理。

日本會選出第一位女首相 or 最年輕首相？若她出任 日股有利多

隨著日本首相石破茂7日宣布請辭自民黨黨魁與首相職務，外界現在聚焦誰會接下一任首相，是否會由一位主張更寬鬆財政與貨幣政策的...

日媒分析新首相勝出3個關鍵 可能在10月上旬用簡易版選舉

日本首相石破茂宣布辭職，自民黨接下來要討論接班人選，富士電視政治部主管分析，勝出的關鍵將是國民支持度、黨的路線以及與在野...

把國防部更名戰爭部 自稱和平的川普受不了中共閱兵？

美國總統川普5日把美國國防部改名戰爭部，讓許多人困惑。他以反戰政見當選，上任後表明美國不想介入戰爭，公開表示想拿諾貝爾和平獎，還吹噓自己調停全球多場衝突有功，現在為何以「戰爭」之名凸顯國防部？這時機還正值中國大陸九三閱兵之後，難道他將放棄孤立主義？點選進入本文，聯合報數位版為您深入解析川普的矛盾體質。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。