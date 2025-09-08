比利時布魯塞爾數萬民眾遊行 聲援巴勒斯坦人

快訊

中央社／ 布魯塞爾7日綜合外電報導

比利時表示將在本月聯合國大會承認巴勒斯坦國，並對以色列祭出新一波制裁。比國首都布魯塞爾今天有上萬民眾遊行，表達對於巴勒斯坦人的支持。

法新社報導，許多參與遊行的人身著紅衣，手持紅牌，呼籲對以色列採取更嚴厲措施以保護加薩（Gaza）平民。

警方估計參與遊行的人數為7萬，主辦單位則宣稱有12萬人。

60歲的保全人員古穆斯博加（Ismet Gumusboga）向媒體表示，「我夢想建立一個屬於巴勒斯坦人的巴勒斯坦國，在那裡可以像其他人一樣生活。」

比利時-巴勒斯坦協會（ABP）發言人莫茲（Gregory Mauze）表示：「面對正在發生的種族滅絕，我們採取的措施遠遠不足。」

比利時外交部長佩瑞弗（Maxime Prevot）5日表示，由於歐盟未能就以色列在加薩的戰爭採取行動，歐盟在外交政策上的信譽正在「崩潰」。

比利時已表示將在本月聯合國大會承認巴勒斯坦國，並對以色列實施新的制裁。

由於歐盟27個成員國之間意見嚴重分歧，歐盟迄今尚未對以色列採取任何行動。

