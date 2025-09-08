快訊

苦澀的政治咖哩：石破茂50天的孤鳥抗爭

23歲烏克蘭女在美搭輕軌遭割喉！凶嫌連刺3刀畫面曝光 震驚川普

簡立峰專欄／ChatGPT之父示警AI泡沫化 解析背後盤算

英法擬承認巴勒斯坦建國 以色列外長嚴辭警告

中央社／ 耶路撒冷7日綜合外電報導

對國際社會推動承認巴勒斯坦建國一事，以色列外長薩爾今天抨擊這是「錯誤」舉動，並警告可能引發以國「單方面反應」。此前有報導說以色列打算併吞約旦河西岸部分地區。

法新社報導，法國和英國等多個國家已經承諾，將在本月稍後聯合國大會期間，承認巴勒斯坦建國。

薩爾今天表示，承認巴勒斯坦建國「將破壞區域穩定」，讓「和平更難實現」。

薩爾（Gideon Saar）與來訪的丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）舉行聯合記者會，他指出：「這也將促使以色列做出單方面決定。」但未具體說明單方面反應為何。

薩爾又說：「像法國和英國這樣推動承認巴勒斯坦建國，已經犯下重大錯誤。」

拉斯穆森則表示，丹麥並無相同計畫。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）早前宣布法國將承認巴勒斯坦國，並於7月與沙烏地阿拉伯共同主持會議，呼籲透過兩國方案來解決以巴衝突；此後，以色列與法國之間的關係特別緊繃。

英國則表示，若以色列未能同意加薩戰爭停火，英國將會承認巴勒斯坦國。

法國 以色列 巴勒斯坦

延伸閱讀

盼「消滅哈瑪斯」…以色列促平民撤離加薩 國內卻掀反對聲浪

以軍猛炸加薩市高樓驅逐難民 2天內夷平2棟釀24死

加薩市高樓遭空襲夷平 以軍控哈瑪斯用於監控部隊

歐錦賽／亞布塞萊飆36分成法國隊史第三高 僅次帕克、杜比森

相關新聞

苦澀的政治咖哩：石破茂50天的孤鳥抗爭

「調和了甜鹹酸味，最後卻是苦澀的餘韻...」日本首相石破茂在黨內政治圍攻之下，9月7日正式宣告將辭退首相。歷經了2024年眾院選和2025年參院選的大敗後，黨內要求石破茂為敗選下台負責的聲浪不斷，儘管石破茂起初仍堅持不退，並且以美日關稅談判等外交成績作為續任的緩衝，但最後仍不敵派閥政治的圍剿，決定讓出自民黨總裁位置。石破茂在7日晚間的演說中表示，辭職是「苦澀的決定」，但為了避免黨內繼續分裂，最後決定辭退。

泰國政局紛亂！民調僅9%的總理人選阿努廷，人民挺不挺？

數月前，泰國總理貝東丹因與柬埔寨前領袖洪森通話引發爭議，電話內容涉及重新審視備忘錄MOU 43/44（泰柬邊界與海域權利）及批評泰國軍方，被指損害國家利益。之後憲法法庭依法暫停其總理職務，她轉任文化部長，八月底，法庭正式裁定貝東丹坦違反道德標準而撤職，內閣隨之解散。目前泰國進入政治過渡期，國會需選出新總理組成內閣，被討論的人選不少，最有實力者則不脫以下兩人: 為泰黨的最後一位總理候選人——猜卡森．尼蒂西里（Chaikasem Nitisiri），塔克辛時期的司法部長，也是塔克辛家族的親信；代表保皇派的阿努廷（Anutin Charnvirakul），乃是國會第三大黨泰自豪黨黨魁，之前曾任副總理。

川普第N次最後警告哈瑪斯放人 稱以色列同意停火但未獲證實

路透報導，美國總統川普7日再度對哈瑪斯下最後通牒，敦促與以色列達成停火協議並釋放剩餘人質。哈瑪斯並未正面拒絕美方停火構想...

日媒分析新首相勝出3個關鍵 可能在10月上旬用簡易版選舉

日本首相石破茂宣布辭職，自民黨接下來要討論接班人選，富士電視政治部主管分析，勝出的關鍵將是國民支持度、黨的路線以及與在野...

當西方諸國支持兩國方案 美、以正試圖架空巴勒斯坦？

西方六國將在聯合國大會承認巴勒斯坦國，引發以色列與美國強烈反制。內唐亞胡召開安全內閣，考慮宣稱對約旦河西岸的主權，實施「事實併吞」；美方則拒發簽證給巴勒斯坦官員，阻止其出席大會。川普與庫許納、布萊爾密會，傳出「完全控制約旦河西岸與加薩」的構想。九月的投票，將成為語言與地圖的對撞點，也可能重塑中東秩序。

自民黨黨員票恐左右日本新首相是誰 小泉希望用簡易版選舉

「後石破」的自民黨總裁（黨主席）選舉，黨內普遍寄予厚望的是去年秋天總裁選舉第一輪投票拿下第一的前經濟安全保障大臣高市早苗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。