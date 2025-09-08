英法擬承認巴勒斯坦建國 以色列外長嚴辭警告

「調和了甜鹹酸味，最後卻是苦澀的餘韻...」日本首相石破茂在黨內政治圍攻之下，9月7日正式宣告將辭退首相。歷經了2024年眾院選和2025年參院選的大敗後，黨內要求石破茂為敗選下台負責的聲浪不斷，儘管石破茂起初仍堅持不退，並且以美日關稅談判等外交成績作為續任的緩衝，但最後仍不敵派閥政治的圍剿，決定讓出自民黨總裁位置。石破茂在7日晚間的演說中表示，辭職是「苦澀的決定」，但為了避免黨內繼續分裂，最後決定辭退。

2025-09-08 11:22