快訊

柯文哲7000萬保金不是「確定金額」 法院裁定書留了一伏筆

台股早盤勁揚200點、攻上24,729點再刷歷史新高 台積電開盤衝到1,195元

凌晨一點半「月全食」紅月再現 台灣下次得等2026年

自民黨黨員票恐左右日本新首相是誰 小泉希望用簡易版選舉

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
上次日本自民黨總裁選舉，小泉進次郎有全國性的高知名度，但黨員票不足，第一輪投票名列第三，未能進入前兩名的決選。路透
上次日本自民黨總裁選舉，小泉進次郎有全國性的高知名度，但黨員票不足，第一輪投票名列第三，未能進入前兩名的決選。路透

「後石破」的自民黨總裁（黨主席）選舉，黨內普遍寄予厚望的是去年秋天總裁選舉第一輪投票拿下第一的前經濟安全保障大臣高市早苗，及現任農林水產大臣的小泉進次郎。每日新聞指出，勝負關鍵可能在是否要採納黨員票。

每日新聞報導，小泉在8月下旬與日本維新會代表、身兼大阪府知事的吉村洋文，共同視察大阪‧關西世博會場地長達3個小時，刻意展現良好關係。推動「副首都構想」的維新會，正漸漸向自民黨靠攏。前首相菅義偉與維新人脈深厚，若成為小泉的後盾，將是一大優勢。

不過，44歲的小泉的課題在黨員支持度。上次總裁選舉，小泉有全國性的高知名度，但黨員票不足，第一輪投票名列第三，未能進入前兩名的決選。小泉身邊的人擔心高市的黨員人氣高，呼籲「應避免採用含黨員投票的形式」。

64歲的高市2021年首次挑戰總裁選舉，背後有前首相安倍晉三的支持，目前仍得到舊安倍派部分成員力挺。今年7月參院選，保守色彩強烈的參政黨崛起，吸走原本屬於自民黨的支持者。支持高市的議員說：「能在下屆眾院選奪回保守票源、重振自民黨的人，非高市莫屬。」

每日新聞指出，這樣的支持也是「雙面刃」。派系政治獻金的醜聞尚未平息，舊安倍派「五人眾」之一萩生田光一的時任政策秘書，今年8月因違反《政治資金規正法》被處以罰金。若舊安倍派強勢介入，高市恐面臨民意反彈風險。

此外，立憲民主黨等在野勢力也對高市的強烈保守立場保持警戒。高市本人與幕僚與主要在野黨之間，在檯面上幾乎沒有溝通管道。

最終勝負，恐將取決於黨員票。2020年因安倍任期中途辭職，當時的總裁選省略黨員投票，以簡易程序由主要派閥推舉的菅義偉勝出。如果這次不採黨員投票，最快可在9月內選出新總裁；若納入黨員投票，時程將延至10月上旬。

投票 自民黨

延伸閱讀

日相石破茂請辭 自民黨黨魁爭奪戰將掀政盪

避免黨分裂 日相石破茂請辭

下任總裁換誰當？石破茂請辭自民黨總裁 選戰聚焦高市早苗、小泉進次郎

暗指柯建銘？ 賴系立委：石破茂為避免黨內分裂做出有高度的決定

相關新聞

泰國政局紛亂！民調僅9%的總理人選阿努廷，人民挺不挺？

數月前，泰國總理貝東丹因與柬埔寨前領袖洪森通話引發爭議，電話內容涉及重新審視備忘錄MOU 43/44（泰柬邊界與海域權利）及批評泰國軍方，被指損害國家利益。之後憲法法庭依法暫停其總理職務，她轉任文化部長，八月底，法庭正式裁定貝東丹坦違反道德標準而撤職，內閣隨之解散。目前泰國進入政治過渡期，國會需選出新總理組成內閣，被討論的人選不少，最有實力者則不脫以下兩人: 為泰黨的最後一位總理候選人——猜卡森．尼蒂西里（Chaikasem Nitisiri），塔克辛時期的司法部長，也是塔克辛家族的親信；代表保皇派的阿努廷（Anutin Charnvirakul），乃是國會第三大黨泰自豪黨黨魁，之前曾任副總理。

川普第N次最後警告哈瑪斯放人 稱以色列同意停火但未獲證實

路透報導，美國總統川普7日再度對哈瑪斯下最後通牒，敦促與以色列達成停火協議並釋放剩餘人質。哈瑪斯並未正面拒絕美方停火構想...

日媒分析新首相勝出3個關鍵 可能在10月上旬用簡易版選舉

日本首相石破茂宣布辭職，自民黨接下來要討論接班人選，富士電視政治部主管分析，勝出的關鍵將是國民支持度、黨的路線以及與在野...

自民黨黨員票恐左右日本新首相是誰 小泉希望用簡易版選舉

「後石破」的自民黨總裁（黨主席）選舉，黨內普遍寄予厚望的是去年秋天總裁選舉第一輪投票拿下第一的前經濟安全保障大臣高市早苗...

曾狂開1800家 養老乃瀧從居酒屋代名詞變回憶殺

30年前「養老乃瀧」是日本國內最大居酒屋連鎖，全盛期1800家，日本上班族辭掉工作，爭相加盟一圓老闆夢，台灣也曾展店，被六、七年級生稱為回憶殺。如今養老乃瀧分店數縮至全盛時期的10分1，現任副社長揭露他們丟掉第一品牌的意外主因。

日相石破茂請辭 自民黨黨魁爭奪戰將掀政盪

在黨內逼宮壓力日增下，日本首相石破茂7日正式宣布請辭自民黨黨魁與首相職務，為執政聯盟7月參院敗選負責，11個月來的任期畫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。