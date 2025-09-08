自民黨黨員票恐左右日本新首相是誰 小泉希望用簡易版選舉

「後石破」的自民黨總裁（黨主席）選舉，黨內普遍寄予厚望的是去年秋天總裁選舉第一輪投票拿下第一的前經濟安全保障大臣高市早苗，及現任農林水產大臣的小泉進次郎。每日新聞指出，勝負關鍵可能在是否要採納黨員票。

每日新聞報導，小泉在8月下旬與日本維新會代表、身兼大阪府知事的吉村洋文，共同視察大阪‧關西世博會場地長達3個小時，刻意展現良好關係。推動「副首都構想」的維新會，正漸漸向自民黨靠攏。前首相菅義偉與維新人脈深厚，若成為小泉的後盾，將是一大優勢。

不過，44歲的小泉的課題在黨員支持度。上次總裁選舉，小泉有全國性的高知名度，但黨員票不足，第一輪投票名列第三，未能進入前兩名的決選。小泉身邊的人擔心高市的黨員人氣高，呼籲「應避免採用含黨員投票的形式」。

64歲的高市2021年首次挑戰總裁選舉，背後有前首相安倍晉三的支持，目前仍得到舊安倍派部分成員力挺。今年7月參院選，保守色彩強烈的參政黨崛起，吸走原本屬於自民黨的支持者。支持高市的議員說：「能在下屆眾院選奪回保守票源、重振自民黨的人，非高市莫屬。」

每日新聞指出，這樣的支持也是「雙面刃」。派系政治獻金的醜聞尚未平息，舊安倍派「五人眾」之一萩生田光一的時任政策秘書，今年8月因違反《政治資金規正法》被處以罰金。若舊安倍派強勢介入，高市恐面臨民意反彈風險。

此外，立憲民主黨等在野勢力也對高市的強烈保守立場保持警戒。高市本人與幕僚與主要在野黨之間，在檯面上幾乎沒有溝通管道。

最終勝負，恐將取決於黨員票。2020年因安倍任期中途辭職，當時的總裁選省略黨員投票，以簡易程序由主要派閥推舉的菅義偉勝出。如果這次不採黨員投票，最快可在9月內選出新總裁；若納入黨員投票，時程將延至10月上旬。