日媒分析新首相勝出3個關鍵 可能在10月上旬用簡易版選舉

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本民眾透過電視觀看首相石破茂7日宣布辭職的記者會。美聯社
日本民眾透過電視觀看首相石破茂7日宣布辭職的記者會。美聯社

日本首相石破茂宣布辭職自民黨接下來要討論接班人選，富士電視政治部主管分析，勝出的關鍵將是國民支持度、黨的路線以及與在野黨的關係。

富士電視政治部主管高田圭太在新聞節目受訪指出，隨自民黨總裁（黨主席）提前舉行的可能性升高，黨內逐漸有石破首相應該在國會議員和地方黨部8日表態應提前改選前，就先辭職。6日晚上，自民黨副總裁菅義偉與農水大臣小泉進次郎直接勸說石破辭職，石破不得不於7日決定，以免黨內分裂徹底惡化。

對於提前進行總裁選舉，高田指出，如果是任期中辭職，通常會採取「加速版」：由國會議員與地方代表投票，簡化程序。但現在也有一派認為，即使比較費時，也應該採取「全票制」，也就是讓全國黨員加入投票的完整形式。

自民黨為執政黨，黨的總裁將成為日本首相。高田說，選舉方式會直接影響各候選人的選情。目前傳出是在10月上旬投開票。有力人選包括在上次總裁選獲高票、且在民調人氣高的小泉，以及前經濟安保大臣高市早苗。此外，給人安定感的官房長官林芳正、資歷豐富的前幹事長茂木敏充，也被認為可能參選。年輕世代的希望小林鷹之，也可能再次挑戰。

至於勝出的關鍵，他認為第一是國民支持度。自民黨要恢復支持，能否重新贏回民眾信任至關重要。第二是黨的路線。特別是在本次參院選被參政黨搶走保守票源，自民黨內勢必被問及，要不要更明確走保守路線。

第三是與在野黨的關係。由於自民黨在眾參兩院都淪少數黨，能否與在野黨組成穩定的聯合政權，將成為必要條件。特別是與日本維新會、國民民主黨的合作關係，很可能左右局勢。

辭職 自民黨 石破茂

