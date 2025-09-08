快訊

烏遭大空襲！川普擬對俄祭第2階段制裁 澤倫斯基批1事「讓普亭得逞」

高雄槍擊命案槍手傳已鎖定北部一男子 「飛天遁地」恐已潛逃偷渡出境

川普第N次最後警告哈瑪斯放人 稱以色列同意停火但未獲證實

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普7月9日在白宮會晤非洲領袖。歐新社
美國總統川普7月9日在白宮會晤非洲領袖。歐新社

路透報導，美國總統川普7日再度對哈瑪斯下最後通牒，敦促與以色列達成停火協議並釋放剩餘人質。哈瑪斯並未正面拒絕美方停火構想，聲明回應討論中；以色列則尚未證實接受停火提案，但「認真考慮中」。

「以色列已經接受了我的條件。現在哈瑪斯也是時候接受了，」川普在真實社群發文表示，「我已經警告哈瑪斯不接受的後果。這是我最後的警告，不會再有下一次！」

以色列時報指出，這並非川普第一次對哈瑪斯下最後通牒，他3月發文威脅哈瑪斯若不妥協將「付出慘痛代價」，當時也稱那是「最後警告」；上周川普也發文，要求哈瑪斯「立即釋放所有20名人質」。

哈瑪斯隨後發表聲明稱，已透過斡旋方收到美方的一些停火構想，正討論如何發展這些構想，但未提供細節。哈瑪斯重申，願意就釋放所有人質進行談判，條件是「明確宣布戰爭結束」並要求以色列部隊全面撤出加薩。

以色列N12新聞台6日報導，川普已向哈瑪斯提出新的停火提案。根據報導，該協議規定哈瑪斯在休戰首日釋放所有剩餘的48名人質，交換以色列釋放數千名巴勒斯坦囚犯，並在休戰期間就結束戰爭進行談判。

另一方面，以色列時報7日引述消息人士報導，以方尚未證實接受川普的條件，但是「非常認真考慮」美方提案中。

川普 哈瑪斯 以色列

延伸閱讀

美財長貝森特坦承：川普關稅若敗訴 恐須吐約5,000億美元

川普受勞力士邀請出席美網 未受對瑞士徵39%關稅影響

川普傳出席APEC峰會 擬會習近平訪金正恩

盼「消滅哈瑪斯」…以色列促平民撤離加薩 國內卻掀反對聲浪

相關新聞

避免黨分裂 日相石破茂請辭

日本首相石破茂七日晚間在首相官邸舉行記者會，宣布將辭去自民黨總裁職位，並指示自民黨幹事長森山裕基於黨規舉辦新總裁選舉，石...

爭自民黨黨魁 高市早苗、小泉進次郎尚未表態

日本首相石破茂七日宣布辭職，執政黨自民黨將選出新總裁，率先被點名的人選是上次總裁選戰飲恨的前經濟安全保障大臣高市早苗，其...

川普第N次最後警告哈瑪斯放人 稱以色列同意停火但未獲證實

路透報導，美國總統川普7日再度對哈瑪斯下最後通牒，敦促與以色列達成停火協議並釋放剩餘人質。哈瑪斯並未正面拒絕美方停火構想...

難擋黨內逼宮 小泉進次郎勸退石破避罷免

日本首相石破茂在自民黨七月參院大選失利後面臨逼宮，仍多次表明將續任首相，七日卻突然請辭。日媒指出，主因是自民黨國會議員和...

川習會有譜？ CNN：川普悄籌畫赴APEC峰會

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）六日報導，美國總統川普和其高層顧問正在悄悄籌備參加十月底南韓亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議，...

曾狂開1800家 養老乃瀧從居酒屋代名詞變回憶殺

30年前「養老乃瀧」是日本國內最大居酒屋連鎖，全盛期1800家，日本上班族辭掉工作，爭相加盟一圓老闆夢，台灣也曾展店，被六、七年級生稱為回憶殺。如今養老乃瀧分店數縮至全盛時期的10分1，現任副社長揭露他們丟掉第一品牌的意外主因。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。