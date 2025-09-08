川普第N次最後警告哈瑪斯放人 稱以色列同意停火但未獲證實

路透報導，美國總統川普7日再度對哈瑪斯下最後通牒，敦促與以色列達成停火協議並釋放剩餘人質。哈瑪斯並未正面拒絕美方停火構想，聲明回應討論中；以色列則尚未證實接受停火提案，但「認真考慮中」。

「以色列已經接受了我的條件。現在哈瑪斯也是時候接受了，」川普在真實社群發文表示，「我已經警告哈瑪斯不接受的後果。這是我最後的警告，不會再有下一次！」

以色列時報指出，這並非川普第一次對哈瑪斯下最後通牒，他3月發文威脅哈瑪斯若不妥協將「付出慘痛代價」，當時也稱那是「最後警告」；上周川普也發文，要求哈瑪斯「立即釋放所有20名人質」。

哈瑪斯隨後發表聲明稱，已透過斡旋方收到美方的一些停火構想，正討論如何發展這些構想，但未提供細節。哈瑪斯重申，願意就釋放所有人質進行談判，條件是「明確宣布戰爭結束」並要求以色列部隊全面撤出加薩。

以色列N12新聞台6日報導，川普已向哈瑪斯提出新的停火提案。根據報導，該協議規定哈瑪斯在休戰首日釋放所有剩餘的48名人質，交換以色列釋放數千名巴勒斯坦囚犯，並在休戰期間就結束戰爭進行談判。

另一方面，以色列時報7日引述消息人士報導，以方尚未證實接受川普的條件，但是「非常認真考慮」美方提案中。