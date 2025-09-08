以色列再轟炸加薩市住宅高樓 3天內第3棟

快訊

中央社／ 耶路撒冷7日綜合外電報導

以色列軍方今天以打擊巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的據點為由，轟炸加薩走廊（Gaza Strip）最大城加薩市的1棟住宅高樓。這是以軍連續3天在加薩市轟炸的第3棟住宅大樓。

法新社報導，以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）的內閣雖已在8月批准占領加薩市（GazaCity）的計畫，但以方至今都未公開宣布開始相關大規模進攻行動。儘管如此，以軍為了進一步對哈瑪斯（Hamas）施壓，近幾週已加強對加薩市一帶的轟炸與作戰。

以色列國防軍（IDF）今天在聲明中表示，他們打擊了加薩市1棟哈瑪斯曾用來監看以色列部隊位置的高樓，指的是當地的羅亞塔（Al-Roya Tower）。

以軍先前已2度發布疏散令，敦促這棟建物和周邊地區的居民撤離到加薩走廊南部城市汗尤尼斯（KhanYunis）設於馬瓦希（Al-Mawasi）的「人道區」。

根據加薩市聖城醫院（Al-Quds Hospital）的說法，這起轟炸造成1人死亡。哈瑪斯曾否認將住宅建物用於軍事目的。

數小時前尼坦雅胡才在內閣會議開場時說，以軍已加強對加薩市的攻勢，「我們正在對加薩市郊及市區深化行動，...正在夷平已確認的恐怖分子高樓」。

