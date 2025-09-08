快訊

美網／終結辛納硬地大滿貫連勝 阿爾卡拉斯奪生涯第6冠重返球王

MLB／大谷翔平雙響砲衝上48轟 菅野智之成挨轟苦主第5位日本人

MLB／鄧愷威4局再賞8K平個人紀錄 5次保送釀禍掉4分吞敗

最高法院政變案裁決前 波索納洛支持者多城示威

中央社／ 聖保羅7日綜合外電報導

巴西最高法院即將針對極右翼前總統波索納洛所涉政變未遂一案作出裁決前夕，數以千計支持者今天在多個城市示威。

法新社報導，最高法院本週將裁定，波索納洛（JairBolsonaro）是否於2022年大選敗給左派對手魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）後，密謀試圖繼續掌權。

現年70歲、曾任陸軍上尉的波索納洛若遭定罪，恐面臨最高43年徒刑。本案觸怒其盟友、美國總統川普。

自8月起遭到居家監禁的波索納洛今天當然沒有現身從首都巴西利亞、里約熱內盧（Rio de Janeiro）到聖保羅（Sao Paulo）這場遍及各大城市的獨立日抗議活動。死忠支持者下午3、4時在聖保羅市中心的包利斯塔大道（Paulista Avenue）上，身穿國旗綠黃配色服飾展開集會。

有支持者高舉挺波索納洛、反魯拉和最高法院法官的標語，還有人手持「謝謝你，川普總統」標語。

示威群眾呼籲對2023年1月8日闖進位在巴西利亞的最高法院、總統府和國會的數百名波索納洛支持者進行特赦。他們希望國會表決通過最終可能擴及波索納洛的特赦案，未來即使他被定罪也能適用。

2019年至2022年擔任總統的波索納洛因為質疑巴西的投票制度，卻沒有提出證據，直到2030年都遭到禁止參選總統。

巴西 波索納洛 最高法院

延伸閱讀

不爽Google挨罰 川普可能加歐盟關稅

巴西前總統波索納洛恐潛逃 法官下令24小時監控

巴西前總統政變案將開庭 警控波索納洛父子妨礙司法

川普對巴西關稅大逆轉…50％高稅一夕降回10％ 被嗆：欺善怕惡？

相關新聞

避免黨分裂 日相石破茂請辭

日本首相石破茂七日晚間在首相官邸舉行記者會，宣布將辭去自民黨總裁職位，並指示自民黨幹事長森山裕基於黨規舉辦新總裁選舉，石...

爭自民黨黨魁 高市早苗、小泉進次郎尚未表態

日本首相石破茂七日宣布辭職，執政黨自民黨將選出新總裁，率先被點名的人選是上次總裁選戰飲恨的前經濟安全保障大臣高市早苗，其...

難擋黨內逼宮 小泉進次郎勸退石破避罷免

日本首相石破茂在自民黨七月參院大選失利後面臨逼宮，仍多次表明將續任首相，七日卻突然請辭。日媒指出，主因是自民黨國會議員和...

川習會有譜？ CNN：川普悄籌畫赴APEC峰會

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）六日報導，美國總統川普和其高層顧問正在悄悄籌備參加十月底南韓亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議，...

日相石破茂請辭 自民黨黨魁爭奪戰將掀政盪

在黨內逼宮壓力日增下，日本首相石破茂7日正式宣布請辭自民黨黨魁與首相職務，為執政聯盟7月參院敗選負責，11個月來的任期畫...

川普傳出席APEC峰會 擬會習近平訪金正恩

美國政府的知情官員透露，美國總統川普正默默準備10月底出訪南韓，出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，川普政府也已認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。