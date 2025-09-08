促哈瑪斯接受條件釋放人質 川普：最後警告無下一次

美國總統川普今天發出他稱之的「最後警告」給巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯，敦促這個武裝團體接受從加薩釋放人質的協議。

路透社報導，川普在自家社群平台真實社群（TruthSocial）發文表示：「以色列方面已經同意我的條件，現在該是哈瑪斯（Hamas）也接受的時候了。我已經警告哈瑪斯不接受會有什麼後果。這是我的最後一次警告，不會再有下一次！」

以色列N12 News昨天報導，川普已向哈瑪斯提出一項新停火方案。

根據N12，這項協議內容包括哈瑪斯在停火首日釋放仍遭扣押的所有48名人質，交換以色列釋放數以千計被關押的巴勒斯坦囚犯，雙方並將於停火期間協商結束戰爭事宜。

一位以色列官員表示，以色列正「認真考慮」川普所提方案，但未就細節詳述。