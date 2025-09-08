促哈瑪斯接受條件釋放人質 川普：最後警告無下一次

中央社／ 華盛頓／耶路撒冷7日綜合外電報導

美國總統川普今天發出他稱之的「最後警告」給巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯，敦促這個武裝團體接受從加薩釋放人質的協議。

路透社報導，川普在自家社群平台真實社群（TruthSocial）發文表示：「以色列方面已經同意我的條件，現在該是哈瑪斯（Hamas）也接受的時候了。我已經警告哈瑪斯不接受會有什麼後果。這是我的最後一次警告，不會再有下一次！」

以色列N12 News昨天報導，川普已向哈瑪斯提出一項新停火方案。

根據N12，這項協議內容包括哈瑪斯在停火首日釋放仍遭扣押的所有48名人質，交換以色列釋放數以千計被關押的巴勒斯坦囚犯，雙方並將於停火期間協商結束戰爭事宜。

一位以色列官員表示，以色列正「認真考慮」川普所提方案，但未就細節詳述。

川普 哈瑪斯 以色列

延伸閱讀

烏克蘭再遭大空襲 川普稱準備好對俄祭第2階段制裁

盼「消滅哈瑪斯」…以色列促平民撤離加薩 國內卻掀反對聲浪

川普「接管華府」行動 幕後推手是白宮副幕僚長米勒

才說印度倒向中國 一天內大反轉 川普：與莫迪維持友誼

相關新聞

避免黨分裂 日相石破茂請辭

日本首相石破茂七日晚間在首相官邸舉行記者會，宣布將辭去自民黨總裁職位，並指示自民黨幹事長森山裕基於黨規舉辦新總裁選舉，石...

爭自民黨黨魁 高市早苗、小泉進次郎尚未表態

日本首相石破茂七日宣布辭職，執政黨自民黨將選出新總裁，率先被點名的人選是上次總裁選戰飲恨的前經濟安全保障大臣高市早苗，其...

難擋黨內逼宮 小泉進次郎勸退石破避罷免

日本首相石破茂在自民黨七月參院大選失利後面臨逼宮，仍多次表明將續任首相，七日卻突然請辭。日媒指出，主因是自民黨國會議員和...

川習會有譜？ CNN：川普悄籌畫赴APEC峰會

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）六日報導，美國總統川普和其高層顧問正在悄悄籌備參加十月底南韓亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議，...

日相石破茂請辭 自民黨黨魁爭奪戰將掀政盪

在黨內逼宮壓力日增下，日本首相石破茂7日正式宣布請辭自民黨黨魁與首相職務，為執政聯盟7月參院敗選負責，11個月來的任期畫...

川普傳出席APEC峰會 擬會習近平訪金正恩

美國政府的知情官員透露，美國總統川普正默默準備10月底出訪南韓，出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，川普政府也已認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。