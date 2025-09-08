加媒：加澳軍艦航行台海 中國軍方指挑釁並緊隨

加拿大多家媒體報導，加拿大和澳洲軍艦在台灣時間6日上午通行台灣海峽，中國海軍和空軍部隊緊隨其後。中國聲明指加澳此舉是「滋擾挑釁」、「傳遞錯誤信號，增加安全風險」。儘管北京一再抗議，西方軍隊仍繼續宣稱其有權通過這片海域。

加拿大電視台（CTV）和環球郵報（Globe & Mail）這兩天先後報導相關消息。環郵並提到，加拿大軍方通常不會公開或評論此類行動，但加方軍艦6日通過台灣海峽行動似是今年2月以來首次，也是加拿大總理卡尼（Mark Carney）上任後首次。卡尼上任以來，一直試圖修復渥太華與北京之間的關係。

台灣時間6日清晨，加拿大海軍巡防艦「魁北克市號」（HMCS Ville de Québec）和澳洲飛彈驅逐艦「布里斯本號」（HMAS Brisbane）進入台灣海峽。中國人民解放軍東部戰區發言人施毅在同日晚間聲明表示，中國海空兵力對加澳軍艦過航行動「全程跟監警戒，保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定」。

台灣國防部則表示，軍方6日在台灣海峽發現21架中國飛機（其中包括無人機在內）及6艘軍艦，正「密切監視」事態發展。國防部聲明並指出，軍方已「派遣適當海空軍力，以確保該水道安全穩定」。

環郵指出，包括加拿大在內的大多數西方國家及台灣政府，均將台灣海峽視為國際水域。近年來，美國及其盟國軍隊一直宣稱有權透過台灣海峽進行「航行自由」演習。此舉激怒了北京，其並已加強在該敏感水域的軍事存在，向台灣施壓。

哈利法克斯級巡防艦「魁北克市號」今年4月以來持署部署於西太平洋地區。加拿大稱此部署是「加拿大武裝部隊為促進印太地區和平穩定，支持基於國際法的國際體系而採取的綜合軍事行動」。

加拿大聯合作戰司令部司令波伊文（Steve Boivin）宣布相關部署時曾表示：「此次部署進一步表明加拿大武裝部隊透過卓越作戰能力，對國際和平與安全努力履行承諾。我們與盟友無縫銜接的能力，使我們成為維護全球穩定的寶貴合作夥伴。」

加拿大和澳洲軍艦此次共同通過台灣海峽之前，曾因參與在南海黃岩島附近舉行的菲律賓、加、澳及美國聯合演習，引起中國不滿。該演習於3日舉行，正值中國在北京舉行大規模閱兵式之際。

CTV報導，加拿大聯合作戰司令部發言人蕭特爾（Wyatt Shorter）本週稍早曾表示，「魁北克市號」巡防艦正在執行「地平線行動」（OperationHORIZON）。蕭特爾當時不願就加拿大巡防艦是否會進入台灣海峽發表評論，僅稱「討論正在部署的艦艇航行計畫細節違反作戰安全規定」。