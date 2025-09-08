日相石破茂請辭 自民黨黨內鬆口氣 在野嫌太遲

日本首相石破茂七日宣布辭職，自民黨內部對他的決定表示歡迎，有高層表示「相信這是掙扎到最後一刻才做出的決定」，是避免分裂的英明決定。在野黨則是覺得歹戲拖棚，國民民主黨代表玉木雄一郎說，「如果要辭職，應該更早決定」。

石破去年十月上台以來，自民黨在去年眾議院大選、今年六月的東京都議會選舉、七月的參議院大選皆失利，在眾參兩院都未取得過半席次，黨內要求石破茂引咎下台的呼聲不斷。

石破政權高層對ＮＨＫ表示，「石破首相一定還有更多想推動政策，途中辭職非常遺憾。他應是反覆思考怎樣才對國民最有利，直到最後一刻才做出這個決定」。

有內閣成員表示，「由於許多地方黨部要求舉行總裁選舉，副大臣和政務官也有人表態支持，因此他透過辭職、避免黨內分裂的最壞局面，這是好事」。也有自民黨幹部說，石破在八日黨籍議員和地方黨部提交意見書決定是否舉行臨時總裁選舉之前，自己先做出決定，「這是好事，如果不辭職，黨可能會分裂，因此可說是英明的決定」。

聯合執政公明黨代表齊藤鐵夫表示，「實在非常遺憾，我認為這是為了平息黨內混亂所做出的苦澀決定」。另一名公明黨高層則說，「目前還不清楚自民黨新總裁是否能順利成為首相，政治緊張情勢將會持續」。

在野黨則普遍認為石破茂的辭職決定來得太慢。立憲民主黨幹事長小川淳也表示，「不得不說，石破首相的辭職太遲了。自民黨必須趕快結束目前的混亂局面，不能再允許更多的政治空白」。

國民民主黨代表玉木雄一郎說，「如果要辭職，應該更早決定。自民黨不應再造成政治空白，要趕快決定新總裁，迅速處理物價高漲等問題」。

共產黨委員長田村智子說，「因黨內權力鬥爭，導致石破首相辭職，這正是自民黨已處於末期狀態的表現。不僅石破茂，連帶發動『倒石破』的議員們都沒有理解國民在選舉中對他們的審判。日本政治不能再交給自民黨」。