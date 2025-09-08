自民黨臨時總裁選舉 可能10月上旬投開票

日本首相石破茂七日決定辭去其兼任的自民黨總裁職務。日本讀賣新聞日前引述多位自民黨幹部報導，若該黨決定舉行臨時總裁選舉，可能在十月上旬投開票。

前述自民黨幹部說，屆時可能採行黨員、黨友和國會議員一起投票的「全規」型，而非簡略型投票。全規型即國會議員票二九五票、黨員票二九五票，合計五百九十票，選舉期間需十二天以上。簡略型則是國會議員票二九五票、地方票一四一票（四十七個都道府縣各三票），合計四三六票。

路透七日報導，上次自民黨總裁選舉是去年九月，候選人須取得廿名該黨籍國會議員推薦。國會議員票為每名議員一人一票，黨員票總票數和議員票相同，按比例方式分配給各個候選人。

在第一輪投票，得票過半者當選；若無人過半，前二高票候選人晉級決選。決選投票中，國會議員票不變，但黨員票改成四十七個都道府縣連（地方黨部）各記一票，得票高者勝出。上次石破在首輪投票票數雖低於時任經濟安全保障擔當大臣高市早苗，但在決選逆轉勝。

自民黨二日公布檢討參議院選舉敗因的報告當中記載「傾聽民意」，因此支持採行全規型的呼聲增強。但若要舉行黨員黨友在內的投票，需較長時間準備，可能延後新政權產生，因此有國會議員主張應採簡略型。