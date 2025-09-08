聽新聞
難擋黨內逼宮 小泉進次郎勸退石破避罷免

聯合報／ 國際中心／綜合報導
大勢已去的石破茂（右）最終在農林水產大臣小泉進次郎（左）勸說下選擇主動請辭。圖為兩人之前在總部為當選眾議員的黨員貼上標記。新華社
大勢已去的石破茂（右）最終在農林水產大臣小泉進次郎（左）勸說下選擇主動請辭。圖為兩人之前在總部為當選眾議員的黨員貼上標記。新華社

日本首相石破茂自民黨七月參院大選失利後面臨逼宮，仍多次表明將續任首相，七日卻突然請辭。日媒指出，主因是自民黨國會議員和地方黨部八日將提出改選黨總裁意見書，調查顯示恐有過半數支持提前改選，形同罷免石破，大勢已去的石破最終在農林水產大臣小泉進次郎勸說下選擇主動請辭，以避免更難堪的場面。

石破去年十月上台以來，自民黨在去年眾議院大選、今年六月東京都議會選舉、七月參議院大選皆失利，在眾參兩院都未取得過半席次，是創黨七十年以來首見。

七月廿日參院大選後，黨內就有人要求石破下台負責，石破拒絕，黨內要求提前舉行總裁選舉逼退石破的呼聲因此愈來愈高。黨內反石破勢力二日舉行「兩院議員大會」，決議在八日以黨籍議員和地方黨部記名投票方式，決定是否提前改選總裁，逼石破下台。當時石破仍未鬆口，宣稱將續任。

隨後前首相麻生太郎三日在麻生派研修會演講時，表態要求舉行選舉。法務大臣鈴木馨祐五日也要求改選，成為首位「逼宮」的閣員，多名副大臣、政務官跟進，石破處境愈來愈不妙。

要提前舉行總裁選舉，需獲自民黨國會議員二九五人（眾參議長除外）及四十七個都道府縣連（地方黨部）合計過半數支持，也就是一七二票贊成。

日本富士新聞網（ＦＮＮ）對自民黨二九五名國會議員以面對面或電話詢問方式進行民調，截至七日，支持提前選舉的議員有一三一人，占全體議員的百分之四十四，僅四十七名議員不支持提前選舉，比率只有百分之十六。四十七個地方黨部中，有廿個要求提前選舉，合計一五一票，已逼近過半數的一七二票，還沒有表態的一一七名議員和十八個黨部只要有廿一票支持，石破就會被趕下台。

這項調查，顯示石破大勢已去。日本朝日新聞報導，農林水產大臣小泉進次郎與自民黨副總裁、前首相菅義偉六日晚間一起拜訪首相官邸，菅義偉大約卅分鐘後離開，小泉則留下與石破協商約二小時。小泉建議石破，應避免在八日被黨內國會議員提出改選黨總裁意見書，因為這樣等同被「罷免」，這番話等於是婉言建議石破知所進退。石破因此在七日主動辭職，避免八日被推翻的場面。

