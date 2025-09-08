聽新聞
爭自民黨黨魁 高市早苗、小泉進次郎尚未表態

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導
日本前經濟安全保障大臣高市早苗（圖）、農林水產大臣小泉進次郎、內閣官房長官林芳正被認為是最有希望的下任自民黨總裁人選。路透
日本前經濟安全保障大臣高市早苗（圖）、農林水產大臣小泉進次郎、內閣官房長官林芳正被認為是最有希望的下任自民黨總裁人選。路透

日本首相石破茂七日宣布辭職，執政黨自民黨將選出新總裁，率先被點名的人選是上次總裁選戰飲恨的前經濟安全保障大臣高市早苗，其次是農林水產大臣小泉進次郎

日本經濟新聞報導，除了高市與小泉，內閣官房長官林芳正、前經濟安保大臣小林鷹之、前幹事長茂木敏充，也被認為可能參選，都是去年九月總裁選舉與石破茂競爭的老面孔。

關於是否參選，小泉尚未明確表態，高市二日表示，「目前無法說參選或不參選」。

高市二○二一年首次挑戰總裁選舉，當時她在前首相安倍晉三支持下拿下第三名，二○二四年總裁選舉首輪拿下第一，但在決選被石破逆轉。自民黨目前唯一派閥領袖、最高顧問麻生太郎當時也支持高市。

若六十四歲的高市順利過關斬將，將成為日本史上首位女首相。她以保守立場聞名，主張修改和平憲法，並定期參拜紀念二次世界大戰陣亡日本官兵的靖國神社，被亞洲鄰國視為過去軍國主義象徵。高市強烈反對日本央行升息，呼籲增加支出提振經濟。

日本前經濟安全保障大臣高市早苗、農林水產大臣小泉進次郎（圖）、內閣官房長官林芳正被認為是最有希望的下任自民黨總裁人選。路透
日本前經濟安全保障大臣高市早苗、農林水產大臣小泉進次郎（圖）、內閣官房長官林芳正被認為是最有希望的下任自民黨總裁人選。路透

四十四歲的小泉進次郎是前首相小泉純一郎次子，被認為可望成為日本史上最年輕首相。小泉去年在總裁選舉首輪名列第三。去年十月的眾院選舉，他擔任自民黨選舉對策委員長，因為執政黨失去過半席次引咎辭職。今年五月，前農相江藤拓因為失言辭職，小泉臨危受命致力於處理米價飆漲問題。

日本前經濟安全保障大臣高市早苗、農林水產大臣小泉進次郎、內閣官房長官林芳正（圖）被認為是最有希望的下任自民黨總裁人選。路透
日本前經濟安全保障大臣高市早苗、農林水產大臣小泉進次郎、內閣官房長官林芳正（圖）被認為是最有希望的下任自民黨總裁人選。路透

林芳正獲得舊岸田派部分支持，並在石破政權擔任官房長官，屬於政權核心。小林鷹之則是有同樣當選五次的眾議員同期，以及舊二階派議員支持。茂木以舊茂木派勢力為基礎，並與麻生定期聚餐拉近關係。

目前自民黨、公明黨執政聯盟在參眾兩院均未過半，自民黨新總裁不保證能在國會「首相指名」投票中勝出。如在野黨聯手主推一名候選人，可能奪取政權，雖然這種可能性不高。

路透說，六十八歲的立憲民主黨代表野田佳彥和五十六歲的國民民主黨黨代表玉木雄一郎，都有機會問鼎首相寶座。

