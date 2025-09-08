泰王御准 新任泰總理阿努廷：4個月內解散國會重新改選

泰國國會第三大黨泰自豪黨黨魁阿努廷七日在泰王御准後正式出任總理，展開新任期。阿努廷泰國是兩年來第三位總理，他已承諾四個月內解散國會並重新舉行大選，以換取主要在野黨人民黨在總理投票時支持他。

法新社和美聯社七日報導，泰國眾議院秘書長亞帕在曼谷泰自豪黨總部宣讀詔令，「國王陛下已御准阿努廷先生，從即日起擔任泰國總理」。阿努廷其後說，他將尋求解決經濟、泰柬邊境衝突、天災和犯罪等迫切問題。他也重申修憲和提前改選的承諾，以還權於民，讓人民決定國家未來。

阿努廷五日獲眾議院選為總理，六日宣布將任命資深外交官希哈薩擔任外交部長、經濟學家艾尼提擔任財政部長、泰國國家石油集團前總裁兼執行長阿塔蓬擔任能源部長，「我會盡快組成內閣」。

前總理貝東塔因處理泰柬衝突時有違道德操守，八月廿九日遭憲法法院解職。

貝東塔父親、前總理塔信五日也突然離境，表示前往阿拉伯聯合大公國杜拜就醫。泰國最高法院預定九日針對他一宗保外就醫案宣判，有分析認為該判決可能使塔信再次入獄。