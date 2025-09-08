美突襲現代汽車建廠工地 300爭議移工南韓將派專機接回

美國移民與海關執法局（ＩＣＥ）和國土安全調查處（ＨＳＩ）等單位，四日突襲美國喬治亞州的南韓電池製造商ＬＧ新能源與現代汽車合資興建的生產基地施工現場，逮捕四七五名「非法居留外國人」，其中約三百名是南韓人。南韓總統辦公室七日表示，美韓已達成協議，將派專機接回被捕的南韓移工。

紐約時報報導，南韓總統秘書室長姜勳植七日表示：「還有一些行政程序尚未完成，一旦辦妥，我們就會派專機接回國民。」

姜勳植沒提供進一步細節，包括南韓政府何時派遣專機。但他的談話首度表明，南韓和美國正努力透過外交途徑，解決這個引發雙邊關係緊張的事件。

美國一直要求南韓在美投資數十億美元建造新工廠，並創造就業機會，這次突襲是川普政府強力打擊非法移民行動的一部分。美國官員表示，被捕的都是非法入境美國和非法在美國工作的外籍人士。

姜勳植表示：「在我國國民安全返國前，我們不會掉以輕心。我們將檢視並改善前往美國進行各類投資專案的商務差旅相關簽證制度，以防類似事件再次發生。」

四日的突襲造成喬治亞州施工現場停工。姜勳植七日證實，南韓會致力完成這項工程。

川普政府鼓勵南韓企業巨頭現代汽車、三星和ＬＧ投資美國，同時大幅收緊簽證發放，使這些企業更難引進廉價且技術純熟的外籍移工建造工廠。

熟悉該工程的業界人士透露，被捕移工包括持有各類簽證、免簽入境美國針對建造工廠提供技術指導的數十名ＬＧ員工。他們說，其他被拘留的南韓工人則是現代汽車和ＬＧ的工程外包商雇用。

美國移民官員指控南韓企業從海外雇用未經許可的工人，歧視美國工人。