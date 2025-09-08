聽新聞
0:00 / 0:00

美突襲現代汽車建廠工地 300爭議移工南韓將派專機接回

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導
美國執法人員5日突襲在喬治亞州的現代汽車-LG電池工廠逮捕475人，其中大多數疑似在美非法工作的南韓人。美聯社
美國執法人員5日突襲在喬治亞州的現代汽車-LG電池工廠逮捕475人，其中大多數疑似在美非法工作的南韓人。美聯社

美國移民與海關執法局（ＩＣＥ）和國土安全調查處（ＨＳＩ）等單位，四日突襲美國喬治亞州的南韓電池製造商ＬＧ新能源與現代汽車合資興建的生產基地施工現場，逮捕四七五名「非法居留外國人」，其中約三百名是南韓人。南韓總統辦公室七日表示，美韓已達成協議，將派專機接回被捕的南韓移工

紐約時報報導，南韓總統秘書室長姜勳植七日表示：「還有一些行政程序尚未完成，一旦辦妥，我們就會派專機接回國民。」

姜勳植沒提供進一步細節，包括南韓政府何時派遣專機。但他的談話首度表明，南韓和美國正努力透過外交途徑，解決這個引發雙邊關係緊張的事件。

美國一直要求南韓在美投資數十億美元建造新工廠，並創造就業機會，這次突襲是川普政府強力打擊非法移民行動的一部分。美國官員表示，被捕的都是非法入境美國和非法在美國工作的外籍人士。

姜勳植表示：「在我國國民安全返國前，我們不會掉以輕心。我們將檢視並改善前往美國進行各類投資專案的商務差旅相關簽證制度，以防類似事件再次發生。」

四日的突襲造成喬治亞州施工現場停工。姜勳植七日證實，南韓會致力完成這項工程。

川普政府鼓勵南韓企業巨頭現代汽車、三星和ＬＧ投資美國，同時大幅收緊簽證發放，使這些企業更難引進廉價且技術純熟的外籍移工建造工廠。

熟悉該工程的業界人士透露，被捕移工包括持有各類簽證、免簽入境美國針對建造工廠提供技術指導的數十名ＬＧ員工。他們說，其他被拘留的南韓工人則是現代汽車和ＬＧ的工程外包商雇用。

美國移民官員指控南韓企業從海外雇用未經許可的工人，歧視美國工人。

美國 南韓 移工 簽證

延伸閱讀

趕在陸十一長假前 南韓29日起試行陸客免簽入境 可停留15日

ICE突襲現代車廠查非法移工 李在明：全力協助被拘南韓公民

菲防長將出席首爾安全對話 推動防務合作穩印太

美國執法行動重擊韓企信心 首爾要求公正處理

相關新聞

下任總裁換誰當？石破茂請辭自民黨總裁 選戰聚焦高市早苗、小泉進次郎

日本首相石破茂今天晚間宣布請辭自民黨總裁（黨主席）且不參選，宣稱「要把路讓給後進」，網上立刻出現下任總裁候選人的各種討論...

日相石破茂請辭 自民黨黨內鬆口氣 在野嫌太遲

日本首相石破茂七日宣布辭職，自民黨內部對他的決定表示歡迎，有高層表示「相信這是掙扎到最後一刻才做出的決定」，是避免分裂的...

自民黨臨時總裁選舉 可能10月上旬投開票

日本首相石破茂七日決定辭去其兼任的自民黨總裁職務。日本讀賣新聞日前引述多位自民黨幹部報導，若該黨決定舉行臨時總裁選舉，可...

難擋黨內逼宮 小泉進次郎勸退石破避罷免

日本首相石破茂在自民黨七月參院大選失利後面臨逼宮，仍多次表明將續任首相，七日卻突然請辭。日媒指出，主因是自民黨國會議員和...

爭自民黨黨魁 高市早苗、小泉進次郎尚未表態

日本首相石破茂七日宣布辭職，執政黨自民黨將選出新總裁，率先被點名的人選是上次總裁選戰飲恨的前經濟安全保障大臣高市早苗，其...

CNN：川普悄籌畫赴APEC峰會 與習近平場邊會談

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）六日報導，美國總統川普和其高層顧問正在悄悄籌備參加十月底南韓亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。