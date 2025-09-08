CNN：川普悄籌畫赴APEC峰會 與習近平場邊會談

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）六日報導，美國總統川普和其高層顧問正在悄悄籌備參加十月底南韓亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議，屆時川普可能與中國大陸國家主席習近平在場邊雙邊會談。

ＣＮＮ引述白宮官員指出，訪問南韓計畫正在討論中，目標將聚焦經濟合作。

ＡＰＥＣ領袖峰會將於十月卅一日至十一月一日在南韓慶州舉行，ＣＮＮ報導，川普政府官員表示，川普團隊正在規畫川普到時訪問南韓；外界普遍預期，如果川普出席ＡＰＥＣ領袖峰會，將是川習會最有可能的時機點。

ＣＮＮ說，官員指出，現在正認真規畫川普與習近平在ＡＰＥＣ領袖峰會場邊舉行雙邊會談，但目前還沒有具體的計畫；現階段還沒有任何計畫定案，也還沒有決定川普是否會在這趟亞洲行訪問其他國家。

川普日前表示，習近平已邀請他訪問中國，指他可能在不久的將來訪中；美國財政部長貝森特日前則指出，他有可能在十月中旬至十月底再次與中國談判代表會面，展開第四輪貿易會談。

根據報導，白宮官員指出，川普訪問南韓目標將聚焦經濟合作，也包含貿易、防衛和民間核能合作等目標。

此外，若川普前往南韓，也有機會與北韓最高領導人金正恩見面；川普日前在白宮與南韓總統李在明會面，川普指出，他與金正恩關係很好，不排除與金正恩今年見面，也願意促成南北韓領導人見面。

不過，金正恩是否願意和川普會面仍是未知數，川普政府官員透露，目前重點仍放在籌畫川習會。

川普上次執政期間曾三度與金正恩會晤，第一次是二○一八年六月在新加坡，接著是二○一九年二月在越南河內，同年六月則是在板門店的非軍事區。不過，當時一系列談判最終並未達成實質協議，未能阻止北韓繼續發展核武。

許多觀察家認為，若川金得以再度會面，比較可能的形式是兩人二○一九年在板門店的最後一次會面，而不是在ＡＰＥＣ場邊見面。