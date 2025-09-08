日相石破茂請辭 自民黨黨魁爭奪戰將掀政盪

在黨內逼宮壓力日增下，日本首相石破茂7日正式宣布請辭自民黨黨魁與首相職務，為執政聯盟7月參院敗選負責，11個月來的任期畫下句點，自民黨黨魁爭奪戰鳴槍，也在經濟前景不穩之際，進入長期的政策不確定時期，可能對日本匯市與債市造成壓力。

石破茂7日召開記者會表示，「我已決定辭去自民黨主席」，並暗示也將把首相一職交給接班人，在和「美國的貿易協商結束後，我認為現在是卸任並且交棒給繼任者的正確時機」，讓他成為最新一位任期短暫的首相。

他說，將召開執政黨自民黨的緊急黨魁選舉，雖未說明投票時間，但表示「不會尋求連任」，他也會在繼任者出爐之前，會繼續克盡首相職責。

石破茂請辭可能引發市場未來幾周的不確定性，日圓和日本長期公債8日開盤時預料將承受壓力。由於自民黨不再掌握國會兩院多數，當選新任自民黨黨魁，未必就一定能成為首相。分析師表示，無論誰當選下任黨魁，都可能選擇提前改選國會，以尋求民意支持。

在自民黨選出新黨魁、國會選出新首相前，日本將進入一段長期的政策空窗期。野村證券首席總體策略師松澤中認為，市場對石破茂請辭的立即反應將是股市溫和走揚、長債殖利率陡升以及日圓貶值，因為投資人認為擴張財政的風險升高。