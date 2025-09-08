聽新聞
避免黨分裂 日相石破茂請辭

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
日本首相石破茂七日在東京首相官邸舉行記者會，宣布辭職。（美聯社）
日本首相石破茂七日在東京首相官邸舉行記者會，宣布辭職。（美聯社）

日本首相石破茂七日晚間在首相官邸舉行記者會，宣布將辭去自民黨總裁職位，並指示自民黨幹事長森山裕基於黨規舉辦新總裁選舉，石破將在新總裁、新首相選出後交棒。石破強調，不會參選下任總裁，以免又讓自民黨陷入分裂。

請辭恐啟長期政策僵局

石破上任不到一年間，自民黨領導的執政聯盟接連在眾、參議院選舉失去過半。路透七日報導，石破請辭可能開啟一段長期政策僵局。法新社報導，這對日本帶來新的不確定性。

石破說，選舉結果責任在於總裁，他向來表明毫無戀棧，完成該做的事後將適時決斷。面對堪稱國難的日美關稅談判，一直自認要承擔責任，美國總統川普四日簽行政命令實施日美貿易協議，兩國五日簽諒解備忘錄，他六日聽取自美返國的經濟再生擔當大臣赤澤亮正報告，感到這是階段性結束，因此決定交棒。

石破說，新總裁選出前，他會繼續履行應盡責任，未來將交給新總裁和首相。他深切感謝自民黨、執政夥伴公明黨及日本全體國民支持，才讓自民黨作為少數執政黨施政至今。

石破籲黨完成實質重組

對自民黨政治獻金問題引發國民不信任，導致選舉失利，石破說已提改革方針並完成政治改革相關法規制定，仍未能消除國民對政治的不信任是他最大遺憾。石破也說，自民黨若被外界認為依舊陳腐毫無改變，就沒有未來，呼籲該黨完成實質重組。

石破形容請辭是沉痛決定，也遺憾未能完成提高工資、農業改革和進一步強化日本安全等。對記者問到，參院選舉後已近五十天，是否應更早辭職？石破說，這段時間他全力處理日美關稅談判；直到川普簽行政命令，協議都不算確定，若汽車關稅真的百分之廿五，日本經濟會大受影響，政府要對此盡全力，不認為有政治空白。

自民黨全體國會議員和地方黨部原訂八日提出改選黨總裁意見書，調查顯示恐有過半數支持提前改選，形同推翻石破。外界認為，石破想藉由主動辭職平息黨內混亂。他請辭後，這項改選程序也已取消。

路透指出，石破去年十月當選首相後連吞三場敗選，即去年十月眾議院選舉、今年六月東京都議會選舉和七月參議院選舉，動搖自民黨權力基礎。石破辭職後，外界看好前經濟安全保障大臣高市早苗和農林水產大臣小泉進次郎是呼聲最高的新黨魁人選。

拒降消費稅輸參院選舉

ＮＨＫ報導，石破就任首相八天後就解散眾院以提前改選，結果自公聯盟十五年來首度失去眾院過半。內政上，石破內閣推動多項物價對策，決定釋出政府儲備米，還曾提出發給每個國民兩萬日圓。七月參院選戰中，通膨對策成為主要議題，但石破拒絕降低消費稅。最後自公聯盟七月廿日輸掉參院過半，使石破受到的黨內批評加劇。

外交上，石破二月與川普舉行兩人首次峰會，論及日鐵買下美鋼的計畫，該收購案後來拍板。

但作為川普「美國優先」政策一環，華府宣布對日本加徵關稅。六月，石破又在加拿大七大工業國集團（Ｇ７）峰會場邊會晤川普。七月下旬，日美在數月協商後宣布達成貿易協議，石破曾對該協議將有助日本國家利益表達信心。

