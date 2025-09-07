大陸高度關注日相石破茂請辭 日媒：中方關心下任首相是誰

日本首相石破茂當地時間7日傍晚6時召開記者會，宣布請辭。日本朝日電視台報導，石破辭職引起中國大陸高度關注，大陸官媒新華社在第一時間報導此事，石破請辭新聞也登上大陸社群媒體平台搜尋排行榜第一名。

石破去年11月和大陸國家主席習近平在秘魯會談，確定將致力建構「有建設性且穩定的兩國關係」。在這之後，關於大陸禁止進口日本水產品和牛肉的問題也有所進展。

大陸海關總署6月29日公告稱，決定有條件恢復日本部分地區水產品進口，即日起恢復部分原產地為日本的水產品進口，但福島縣、群馬縣、栃木縣、茨城縣、宮城縣、新潟縣、長野縣、埼玉縣、東京都、千葉縣等10個都和縣除外。日本7月11日宣布關於日牛的「動物衛生檢疫協定」已生效，雙方將圍繞食品衛生和檢疫方面全面展開談判，日本牛肉有望恢復出口中國。

朝日電視台指出，大陸或許是考慮到要應對來自美國的壓力，而希望穩定中日關係，但他們對石破政府也確實抱有一定期待。一名熟悉中日關係的人士指出，石破宣布請辭後，中國大陸最關心的是「誰是下任日本首相」。

朝日電視台說，如果下任首相對大陸抱持強硬立場，先前兩國所取得的進展可能因此停滯。