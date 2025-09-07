大陸高度關注日相石破茂請辭 日媒：中方關心下任首相是誰

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
中國大陸國家主席習近平（右）和日本首相石破茂（左）去年11月在秘魯首都利馬舉行的亞太經濟合作會議領袖會議場邊會面。（新華社）
中國大陸國家主席習近平（右）和日本首相石破茂（左）去年11月在秘魯首都利馬舉行的亞太經濟合作會議領袖會議場邊會面。（新華社）

日本首相石破茂當地時間7日傍晚6時召開記者會，宣布請辭。日本朝日電視台報導，石破辭職引起中國大陸高度關注，大陸官媒新華社在第一時間報導此事，石破請辭新聞也登上大陸社群媒體平台搜尋排行榜第一名。

石破去年11月和大陸國家主席習近平在秘魯會談，確定將致力建構「有建設性且穩定的兩國關係」。在這之後，關於大陸禁止進口日本水產品和牛肉的問題也有所進展。

大陸海關總署6月29日公告稱，決定有條件恢復日本部分地區水產品進口，即日起恢復部分原產地為日本的水產品進口，但福島縣、群馬縣、栃木縣、茨城縣、宮城縣、新潟縣、長野縣、埼玉縣、東京都、千葉縣等10個都和縣除外。日本7月11日宣布關於日牛的「動物衛生檢疫協定」已生效，雙方將圍繞食品衛生和檢疫方面全面展開談判，日本牛肉有望恢復出口中國。

朝日電視台指出，大陸或許是考慮到要應對來自美國的壓力，而希望穩定中日關係，但他們對石破政府也確實抱有一定期待。一名熟悉中日關係的人士指出，石破宣布請辭後，中國大陸最關心的是「誰是下任日本首相」。

朝日電視台說，如果下任首相對大陸抱持強硬立場，先前兩國所取得的進展可能因此停滯。

日本 關係 石破茂

延伸閱讀

下任總裁換誰當？石破茂請辭自民黨總裁 選戰聚焦高市早苗、小泉進次郎

暗指柯建銘？ 賴系立委：石破茂為避免黨內分裂做出有高度的決定

逼宮聲浪升高 石破茂請辭稱「不會參選」：自民黨若不改變 將沒有未來

悠仁親王迎19歲生日！戴53萬頭冠價值不斐 日皇室時隔40年再辦男丁成年禮

相關新聞

下任總裁換誰當？石破茂請辭自民黨總裁 選戰聚焦高市早苗、小泉進次郎

日本首相石破茂今天晚間宣布請辭自民黨總裁（黨主席）且不參選，宣稱「要把路讓給後進」，網上立刻出現下任總裁候選人的各種討論...

日相石破茂請辭 自民黨黨內鬆口氣 在野嫌太遲

日本首相石破茂七日宣布辭職，自民黨內部對他的決定表示歡迎，有高層表示「相信這是掙扎到最後一刻才做出的決定」，是避免分裂的...

自民黨臨時總裁選舉 可能10月上旬投開票

日本首相石破茂七日決定辭去其兼任的自民黨總裁職務。日本讀賣新聞日前引述多位自民黨幹部報導，若該黨決定舉行臨時總裁選舉，可...

難擋黨內逼宮 小泉進次郎勸退石破避罷免

日本首相石破茂在自民黨七月參院大選失利後面臨逼宮，仍多次表明將續任首相，七日卻突然請辭。日媒指出，主因是自民黨國會議員和...

爭自民黨黨魁 高市早苗、小泉進次郎尚未表態

日本首相石破茂七日宣布辭職，執政黨自民黨將選出新總裁，率先被點名的人選是上次總裁選戰飲恨的前經濟安全保障大臣高市早苗，其...

CNN：川普悄籌畫赴APEC峰會 與習近平場邊會談

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）六日報導，美國總統川普和其高層顧問正在悄悄籌備參加十月底南韓亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。