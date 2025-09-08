川普傳出席APEC峰會 擬會習近平訪金正恩

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國政府的知情官員透露，美國總統川普正默默準備10月底出訪南韓，出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，川普政府也已認真討論，安排在APEC場邊與中國大陸國家主席習近平舉行雙邊會談，川普甚至也可能和北韓最高領導人金正恩會晤。

2025年APEC峰會10月底至11月初將在南韓慶州登場，美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普和高級顧問正在默默籌備出席事宜，且正認真討論「川習會」安排，但還沒有敲定確切計畫。

報導指出，目前「川習會」細節還沒敲定，也還不清楚川普是否可能增加其他訪問行程。川普政府官員認為，此行是川普吸引對美經濟投資的重要機會，「目前正在討論訪韓行程，可能聚焦於經濟合作」，其他目標也包括聚焦討論貿易、國防及民用核能合作。

川普8月與習近平通話時，習近平邀請川普賢伉儷造訪中國大陸，川普也回以對等邀請，但是都還沒確定日期。

此外，川普若現身南韓，也可能再次與金正恩會晤，但川普政府官員透露，目前的重點是放在安排「川習會」。

CNN指出，南韓總統李在明8月25日赴白宮會晤川普時，曾暗示APEC峰會能提供川普和金正恩會面的機會，川普當天稍早也向記者表示，他跟李在明說，他願意和金正恩見面，「我願意這麼做，我們將會談，他會希望與我會面」，「我們期待與他會面，將改善彼此關係」。

在習近平上周於北京接待俄羅斯總統普亭和印度總理莫迪後，川普在社群媒體放上這三人合照表示，「看來我們讓印度和俄羅斯流失給最深沉而黑暗的中國，祝他們有長久而繁榮的共同未來」。他也聲稱，中國大陸的九三大閱兵部分是為了吸引他的關注，「我了解他們這麼做、以及希望我關注的理由，我也正在關注」。

川普 習近平

