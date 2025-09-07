紅海海底電纜不明原因斷裂 中東地區網路中斷

網路存取監控業者證實，紅海海底電纜在當地7日凌晨被切斷，導致亞洲和中東部分地區網路中斷，但發生原因還不清楚。

沙烏地阿拉伯媒體「阿拉伯報」（Arab News）報導，網路存取監控業者NetBlocks向阿拉伯報表示，紅海有多條海底電纜斷裂，主要是沙烏地阿拉伯吉達（Jeddah）附近的SMW4和IMEWE電纜系統，已導致包括印度和巴基斯坦在內的多國網路連線中斷。

美國微軟公司官方網站也同在7日宣布，由於紅海海底光纖電纜遭切斷，中東地區可能會發生網路速度延遲現象，非經中東地區的網路流量則不受影響。

海底光纖電纜與衛星連接以及地面基地台，同屬網際網路3大核心要件。網路服務供應商通常擁有多個存取點，當其中一個存取點發生故障時，他們便會重新轉接流量，只是使用者的存取速度會因此降低。

全球各地海底電纜時有斷裂事件發生，多半是因為漁船漁具操作不慎，或是船下錨時不小心弄斷。

報導說，阿拉伯聯合大公國的國有電信業者Du和Etisalat網路用戶有抱怨網速變慢；但阿聯政府未立即向媒體承認網速變慢。

報導還說，網路上開始有人擔心葉門叛軍「青年運動（Huthi）」胡塞武裝組織除攻擊行經紅海地區的商船外，是否也將紅海的海底電纜當做攻擊目標，向以色列施壓結束對加薩地區的軍事行動。

當前胡塞武裝組織仍頻頻威脅紅海安全。2024年初，葉門流亡政府指控胡塞武裝組織計畫襲擊紅海的海底電纜，之後有多條紅海海底電纜被切斷，但胡塞武裝組織當時表示非其所為。

胡塞武裝組織所屬的Al-Masirah衛星新聞頻道，7日當地時間上午援引NetBlocks說法，表示已知電纜被切斷一事。