徵詢對陸制裁意見！傳有大陸駭客假冒美議員 刺探美中貿易磋商消息

知情人士說，美中7月貿易談判前夕，中國駭客疑似假冒美中戰略競爭特別委員會主席，寄信徵詢對中國制裁的意見，藉機對提供建議的機構部署間諜軟體，為北京間諜活動最新一例。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）披露，聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會工作人員、多個貿易團體、律師事務所及政府機關，都收到看似來自該委員會主席、密西根州共和黨籍聯邦眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）的信件，要求收件者對國會議員針對北京擬議的制裁提出意見。

消息人士指出，電郵寫道：「您的見解至關重要」，並要求收件者檢視附件中的立法草案。不過，這封以非政府電郵地址寄出的信件啟人疑竇。

根據報導，這是近來北京網路間諜行動的最新一起案例，可能針對提供川普團隊貿易磋商建議的機構部署間諜軟體。

美國聯邦調查局（FBI）與美國國會警察局（USCP）正在調查這批假冒穆勒納爾名義寄出的電郵。資安分析師追蹤到在信件嵌入惡意軟體的駭客組織APT41；外界普遍認為APT41是中國國安部的承包商。

冒名信件寄出幾天後，美中官員7月底在瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）舉行第3輪貿易磋商。之後兩國同意延長原先關稅休戰期限至11月初，屆時川普和中國國家主席習近平可能於亞太經濟合作會議（APEC）中會面。

這個駭客行動有意使中國高層一窺川普自外部團體取得的建議。目前無法確認駭客是否順利入侵任何目標。

FBI發言人婉拒透露相關細節，強調FBI知情且正與「合作夥伴共同追查相關嫌疑人」。美國國會警察局對此不予置評。

穆勒納爾發布聲明說，此次事件再度證明北京意圖竊取美國戰略並加以運用的網攻手法，「我們不會因此被恫嚇」。

中方官員否認相關指控，強調這類說法只是華府企圖轉移外界對自身激進舉措的注意力。中國駐美大使館表示，中國堅決反對並打擊網路攻擊，「也極力反對在缺乏確切證據下抹黑他人」。

根據報導，這個駭客行動發生之際，美國執法人員對中國網路間諜行動的多元及大膽程度感到詫異。FBI上月表示，與北京有關的間諜行動不僅鎖定美國電信業者，還竊取川普的通話紀錄，實際上被鎖定的對象遍及全球80多國。

中國有意以穆勒納爾作餌，使該委員會幕僚感到格外惱怒，因為穆勒納爾多次嚴詞抨擊北京。他於1月表示，中國領導層「視美國為必須傷害的敵國，而非合作夥伴」。

華爾街日報指出，網路資安公司Mandiant判定，若收件者開啟所謂的疑似立法草案附件，駭客就能利用嵌入信件的間諜軟體深入目標組織內部。