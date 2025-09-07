李在明上任後首次改組案 將檢察廳、企劃財政部權責分割
南韓政府今天公布新政府改組案，廢除檢察廳，將原本檢察官的起訴、偵查權分爲兩單位主管；企劃財政部也分割為預算處與財經部，新改組案將在正式通過並公布的一年後上路。
南韓政府今天公布總統李在明上任後首次改組案，將過去被認為權責過於集中的檢察廳、企劃財政部所掌職責分立。
新改組案廢除檢察廳，新設公訴廳及重大犯罪搜查廳，將原屬於檢察官的起訴及偵查權分為兩個單位負責，其中公訴廳將歸法務部管轄，重大犯罪搜查廳則為行政安全部管轄。
為此，國務總理室將設置「泛政府檢察制度改革促進團」，透過執政黨、政府及總統辦公室緊密合作，擬定詳細方案。
企劃財政部也將分割為企劃預算處及財經部，企劃預算處新設在國務總理轄下，負責管理預算編成與支出等業務。原本的企劃財政部則改名為財經部，負責經濟政策、稅制及國庫等相關業務，由經濟副總理兼任財經部長。
同時，金融委員會的金融情報分析等金融相關業務也將交由財經部負責，金融委員會將改組，主要負責金融監督工作。
此外，環境部將接收產業通商資源部的能源政策工作，擴大改名為氣候能源環境部；少了能源業務的產業通商資源部將改名為產業通商部。女性家族部則將改組為性平等家族部，新設性平等政策室。
而在國務副總理部分，為因應產業潮流，新改組案廢除社會副總理一職，新設科技副總理，科技情報通信部也將新設專責人工智慧相關業務的單位。
