盼「消滅哈瑪斯」…以色列促平民撤離加薩 國內卻掀反對聲浪

繼續加大軍事行動規模後，以色列軍方呼籲加薩城居民逃往加薩地帶南部的一處新的避難區域。軍方發言人表示，以軍士兵作戰範圍已經擴展至整個加薩城，因此民眾應前往沿海的馬瓦西（Al-Mawasi）避難。以色列軍方稱，在汗尤尼斯（Chan Junis）附近的馬瓦西「人道區域」，人們可以獲得食物、醫療服務和住所。

早在2023年12月，以軍就已將馬瓦西設定為「人道區域」，當時以軍正在加薩地帶北部和中部打擊哈瑪斯武裝。但目前馬瓦西已經人滿為患：聯合國的數據顯示，在這個面積只有九平方公裡的區域內，已經收留了超過42.5萬人。聯合國相關機構表示，難民營內的廁所和衛生設施已經遠遠不能滿足需要。

數周前，以軍開始對加薩城北部郊區發動攻勢，目前則已推進至市中心地帶。以色列總理內唐亞胡稱，加薩城是哈瑪斯的最後堡壘，必須攻克加薩地帶這座最大的城市，才能徹底戰勝激進伊斯蘭組織哈瑪斯。

戰火已令巴勒斯坦人多次流離失所

對於滯留加薩城內的巴勒斯坦難民來說，以軍發動的攻勢將使他們再度流離失所。他們當中的許多人已經有過多次戰火中逃難的經歷。周四，以軍方面曾表示，他們已經控制了加薩城的大約一半以及整個加薩地帶的75%面積。

周五，以色列國防部長卡茨（Israel Katz） 表示，以方將會繼續加強攻勢，直到哈瑪斯接受停戰條件：即釋放所有人質並全面解除哈瑪斯武裝。否則，哈瑪斯將被徹底消滅。

哈瑪斯的大屠殺行動引發了以方攻勢

2023年10月7日，極端伊斯蘭武裝哈瑪斯對以色列境內發動襲擊，並制造了大屠殺事件。以軍宣稱，事件中大約1200人遇害，另有大約250人被劫為人質。目前大約47名人質仍未獲釋，一般認為，其中有超過20人可能已被哈瑪斯殺害。

作為回應，以色列隨即對加薩地帶發起了大規模攻勢。來自哈瑪斯當局的數據宣稱，截至目前，已有超過6.4萬人死於以軍攻勢，但這一數字無法獲得獨立證實。

以色列國內掀起反對聲浪

以色列官方表示，將堅決完成既定目標，即徹底消滅哈瑪斯武裝。但在以色列國內，政府正面臨日益強勁的反對呼聲。尤其是人質家屬呼籲立即結束軍事行動，他們擔心，一旦擴大軍事行動，他們被扣為人質的親屬將遭殺害。

