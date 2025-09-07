快訊

江祖平控訴遭三立副總之子下藥性侵 吳宗憲首度表態

聽新聞
0:00 / 0:00

盼「消滅哈瑪斯」…以色列促平民撤離加薩 國內卻掀反對聲浪

德國之聲／ 德國之聲
圖為8月6日，可以看到加薩走廊馬瓦西（Al-Mawasi）境內流離失所的巴勒斯坦人的帳篷。歐新社
圖為8月6日，可以看到加薩走廊馬瓦西（Al-Mawasi）境內流離失所的巴勒斯坦人的帳篷。歐新社

繼續加大軍事行動規模後，以色列軍方呼籲加薩城居民逃往加薩地帶南部的一處新的避難區域。軍方發言人表示，以軍士兵作戰範圍已經擴展至整個加薩城，因此民眾應前往沿海的馬瓦西（Al-Mawasi）避難。以色列軍方稱，在汗尤尼斯（Chan Junis）附近的馬瓦西「人道區域」，人們可以獲得食物、醫療服務和住所。

早在2023年12月，以軍就已將馬瓦西設定為「人道區域」，當時以軍正在加薩地帶北部和中部打擊哈瑪斯武裝。但目前馬瓦西已經人滿為患：聯合國的數據顯示，在這個面積只有九平方公裡的區域內，已經收留了超過42.5萬人。聯合國相關機構表示，難民營內的廁所和衛生設施已經遠遠不能滿足需要。

數周前，以軍開始對加薩城北部郊區發動攻勢，目前則已推進至市中心地帶。以色列總理內唐亞胡稱，加薩城是哈瑪斯的最後堡壘，必須攻克加薩地帶這座最大的城市，才能徹底戰勝激進伊斯蘭組織哈瑪斯。

戰火已令巴勒斯坦人多次流離失所

對於滯留加薩城內的巴勒斯坦難民來說，以軍發動的攻勢將使他們再度流離失所。他們當中的許多人已經有過多次戰火中逃難的經歷。周四，以軍方面曾表示，他們已經控制了加薩城的大約一半以及整個加薩地帶的75%面積。

周五，以色列國防部長卡茨（Israel Katz） 表示，以方將會繼續加強攻勢，直到哈瑪斯接受停戰條件：即釋放所有人質並全面解除哈瑪斯武裝。否則，哈瑪斯將被徹底消滅。

哈瑪斯的大屠殺行動引發了以方攻勢

2023年10月7日，極端伊斯蘭武裝哈瑪斯對以色列境內發動襲擊，並制造了大屠殺事件。以軍宣稱，事件中大約1200人遇害，另有大約250人被劫為人質。目前大約47名人質仍未獲釋，一般認為，其中有超過20人可能已被哈瑪斯殺害。

作為回應，以色列隨即對加薩地帶發起了大規模攻勢。來自哈瑪斯當局的數據宣稱，截至目前，已有超過6.4萬人死於以軍攻勢，但這一數字無法獲得獨立證實。

以色列國內掀起反對聲浪

以色列官方表示，將堅決完成既定目標，即徹底消滅哈瑪斯武裝。但在以色列國內，政府正面臨日益強勁的反對呼聲。尤其是人質家屬呼籲立即結束軍事行動，他們擔心，一旦擴大軍事行動，他們被扣為人質的親屬將遭殺害。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

人質 規模 難民 人道 哈瑪斯 以色列 巴勒斯坦

延伸閱讀

以軍猛炸加薩市高樓驅逐難民 2天內夷平2棟釀24死

哈瑪斯反對美國「接管加薩」計畫：加薩非待售品

以色列襲擊加薩 稱擊斃哈瑪斯武裝部門發言人烏貝達

加薩市慘況曝光！野狗啃屍狂性大發 30歲的人被折磨到像70歲

相關新聞

下任總裁換誰當？石破茂請辭自民黨總裁 選戰聚焦高市早苗、小泉進次郎

日本首相石破茂今天晚間宣布請辭自民黨總裁（黨主席）且不參選，宣稱「要把路讓給後進」，網上立刻出現下任總裁候選人的各種討論...

大陸高度關注日相石破茂請辭 日媒：中方關心下任首相是誰

日本首相石破茂當地時間7日傍晚6時召開記者會，宣布請辭。日本朝日電視台報導，石破辭職引起中國大陸高度關注，大陸官媒新華社...

徵詢對陸制裁意見！傳有大陸駭客假冒美議員 刺探美中貿易磋商消息

知情人士說，美中7月貿易談判前夕，中國駭客疑似假冒美中戰略競爭特別委員會主席，寄信徵詢對中國制裁的意見，藉機對提供建議的...

盼「消滅哈瑪斯」…以色列促平民撤離加薩 國內卻掀反對聲浪

繼續加大軍事行動規模後，以色列軍方呼籲加薩城居民逃往加薩地帶南部的一處新的避難區域。軍方發言人表示，以軍士兵作戰範圍已經擴展至整個加薩城…

李在明上任後首次改組案 將檢察廳、企劃財政部權責分割

南韓政府今天公布新政府改組案，廢除檢察廳，將原本檢察官的起訴、偵查權分爲兩單位主管；企劃財政部也分割為預算處與財經部，新...

逼宮聲浪升高 石破茂請辭稱「不會參選」：自民黨若不改變 將沒有未來

日本首相石破茂今天晚間召開記者會，宣布辭去自民黨總裁（黨主席），並明確表示自己不會參選。石破茂說，沒有消除國民對政治的不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。