左右陣營選情激烈！挪威國會大選開跑 預計至少有9政黨拿下國會席次
挪威今明兩天舉行國會大選投票，由執政黨工黨（Labour Party）率領左派陣營，對決保守黨與民粹主義進步黨主導的右翼聯盟，選情相當激烈。
路透社報導，挪威國會大選投票將於明晚結束，預計至少會有9個政黨拿下國會席次，但只有3個主要政黨領袖角逐總理大位。
這次選戰焦點包括生活成本、稅制與公共服務，選舉結果可能影響歐洲能源供應，以及高達2兆美元的挪威主權財富基金管理。
此外，地緣政治議題也引發選民關注。分析人士認為，這可能有利於工黨及其領袖現任總理斯托爾（Jonas Gahr Stoere），他曾任外交部長，主打穩健牌。
根據最近民調平均，左派工黨及4個小黨可望取得88席，略高於過半所需的85席，但少於2021年國會大選左派合計拿下的100席。
右翼進步黨（Progress Party）、保守黨（Conservative Party）及2個小黨預計贏得剩餘的81席，但左右陣營民調差距仍在誤差範圍內。
