快訊

暗指柯建銘？ 賴系立委：石破茂為避免黨內分裂做出有高度的決定

左右陣營選情激烈！挪威國會大選開跑 預計至少有9政黨拿下國會席次

中央社／ 奧斯陸7日綜合外電報導

挪威今明兩天舉行國會大選投票，由執政黨工黨（Labour Party）率領左派陣營，對決保守黨與民粹主義進步黨主導的右翼聯盟，選情相當激烈。

路透社報導，挪威國會大選投票將於明晚結束，預計至少會有9個政黨拿下國會席次，但只有3個主要政黨領袖角逐總理大位。

這次選戰焦點包括生活成本、稅制與公共服務，選舉結果可能影響歐洲能源供應，以及高達2兆美元的挪威主權財富基金管理。

此外，地緣政治議題也引發選民關注。分析人士認為，這可能有利於工黨及其領袖現任總理斯托爾（Jonas Gahr Stoere），他曾任外交部長，主打穩健牌。

根據最近民調平均，左派工黨及4個小黨可望取得88席，略高於過半所需的85席，但少於2021年國會大選左派合計拿下的100席。

右翼進步黨（Progress Party）、保守黨（Conservative Party）及2個小黨預計贏得剩餘的81席，但左右陣營民調差距仍在誤差範圍內。

挪威 大選

延伸閱讀

挪威鮭魚面臨美關稅挑戰 台灣及東南亞銷量成長

泓德能源總座100萬元交保 股價重創「市值蒸發183億」公司發聲了

首批碳排成功封存海底 北極光CCS計畫正式營運

主權基金選股大解密 法人布局財報靚股 卡位九月降息資金行情

相關新聞

鬆口了？日本自民黨決定是否辦臨時總裁選舉之際 首相石破茂有意請辭

日本放送協會（NHK）7日報導，日本執政自民黨8日將決定是否舉行臨時總裁選舉之際，日本首相石破茂7日下午表示，為了避免自...

自民黨內「逼宮」聲浪升高 傳小泉勸石破茂知所進退

日本媒體報導，日本農林水產大臣小泉進次郎昨晚與首相石破茂會談時，向他建議應該避免在8日被黨內國會議員提出改選黨總裁的意見...

泰王御准 華裔富豪阿努廷正式出任總理

泰自豪黨（Bhumjaithai Party）黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul，中文名：陳錫堯）在泰王御...

下任總裁換誰當？石破茂請辭自民黨總裁 選戰聚焦高市早苗、小泉進次郎

日本首相石破茂今天晚間宣布請辭自民黨總裁（黨主席）且不參選，宣稱「要把路讓給後進」，網上立刻出現下任總裁候選人的各種討論...

逼宮聲浪升高 石破茂請辭稱「不會參選」：自民黨若不改變 將沒有未來

日本首相石破茂今天晚間召開記者會，宣布辭去自民黨總裁（黨主席），並明確表示自己不會參選。石破茂說，沒有消除國民對政治的不...

「把路讓給接班人」日相石破茂宣布辭職 不參選下屆自民黨總裁選舉

日本首相石破茂今晚召開記者會宣布辭職，因為日美關稅談判已告一段落，他認為是辭職的時機。身為執政黨自民黨總裁（黨主席）的石...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。