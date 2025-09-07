下任總裁換誰當？石破茂請辭自民黨總裁 選戰聚焦高市早苗、小泉進次郎

日本首相石破茂今天晚間宣布請辭自民黨總裁（黨主席）且不參選，宣稱「要把路讓給後進」，網上立刻出現下任總裁候選人的各種討論。率先被點名的是上次飲恨的前經濟安全保障大臣高市早苗，其次是農林水產大臣小泉進次郎，預料總裁選舉將以兩人為核心展開。

日本經濟新聞報導，參選總裁需要20名以上自民黨國會議員推薦，除了高市與小泉，官房長官林芳正、前經濟安保大臣小林鷹之、前幹事長茂木敏充，也被點名可能參選，都是去年9月總裁選舉與石破茂競爭的老面孔。

自民黨內普遍視小泉與高市為最有利的「後石破」接班人。關於是否參選，現任閣員小泉避免明確表態，高市2日則表示，「目前無法說參選或不參選」，但外界普遍認為她捲土重來的意願濃厚。

高市2021年首次挑戰總裁選舉，當時她在前首相安倍晉三的支持下拿下第3名。此後她以安倍派議員作為基本盤，2024年總裁選舉首輪投票拿下第一，但在決選被石破逆轉。自民黨目前唯一派閥領袖、最高顧問麻生太郎當時也支持高市。

小泉去年在總裁選舉首輪名列第3。去年10月的眾議院選舉中，他擔任自民黨選舉對策委員長，因為執政黨失去過半席次引咎辭職。他也曾擔任前首相岸田文雄領導的「新資本主義實行本部」事務局長，因此與舊岸田派拉近距離。今年5月，前農相江藤拓因為失言辭職，小泉臨危受命致力於處理米價飆漲問題。

林芳正獲得舊岸田派部分支持，並在石破政權擔任官房長官，屬於政權核心。小林鷹之則是有同樣當選5次的眾議員同期，以及舊二階派議員支持。茂木以舊茂木派勢力為基礎，並與麻生定期聚餐拉近關係。

自民黨總裁選舉原則上採取「全規型」，亦即國會議員票295票、黨員票295票，合計590票的方式，選舉期間需12天以上。但緊急情況下可以採取簡易型，不辦黨員投票，以國會議員票295票，加上地方票141票（47都道府縣各3票）。2020年安倍晉三因為健康問題退任，菅義偉就是透過這種方式當選。

目前自民黨、公明黨的執政聯盟在參眾兩院均未過半，即使自民黨選出新總裁，也不保證能在國會的「首相指名」投票中勝出。如果在野黨聯手主推一名候選人，可能奪取政權。

即使保住首相大位，執政聯盟的預算案與法案若要通過，必須爭取在野黨合作。如果要在眾院過半，需要立憲民主黨、日本維新會，或是國民民主黨其中一黨的支持。新總裁的首要任務就是要與在野黨取得共識，推動2025年度補正預算案、2026年度預算等的通過。

自民黨內部也有要求擴大執政聯盟的聲音，預料這次總裁選舉會集中於「要與哪個政黨合作」的論戰。