逼宮聲浪升高 石破茂請辭稱「不會參選」：自民黨若不改變 將沒有未來

日本首相石破茂今天晚間召開記者會，宣布辭去自民黨總裁（黨主席），並明確表示自己不會參選。石破茂說，沒有消除國民對政治的不信任感，是他最大遺憾。他也強調，自民黨如果再不改變，將沒有未來。

石破茂在7月的參議院大選設定的議席目標是50席，但最終沒有達成。執政聯盟在參眾兩院雙雙失去過半，是1955年自民黨創黨以來首次。選舉隔天，石破茂表示，「最重要的是不能讓國政陷入停滯」，表態有意續任。

然而，自民黨內對於他上任以後，繼去年眾議院選舉、今年6月的東京都議會選舉，再次在重大選舉中落敗，紛紛提出咎責。

石破隨後與黨內3位有任職首相經驗的人士─麻生太郎、菅義偉、岸田文雄會談。麻生表示，「民意已經顯示出，在石破首相領導下，自民黨無法贏得選舉」，敦促他承擔責任。不過，石破再次強調有意續任。

直到近日「逼宮」聲浪升高，自民黨決定8日由國會議員等提出意見書，且根據民調，很有可能達到所需的議員加地方黨部贊成意見過半，提前實施總裁選舉，石破茂今晚緊急召開記者會宣布請辭。

石破茂在首相官邸召開記者會，開頭就宣布「我已決定辭去自民黨總裁一職，並告知幹事長森山裕」，表示應該立刻開始選出新總裁的程序。

對於自民黨的政治獻金問題，引發國民不信任，進而導致選舉失利。石破茂表示，他去年提出了相關改革方針，也完成了政治改革相關法規制定，即使如此仍未能消除國民對於政治的不信任感，這是他最大的遺憾。

石破茂表示，希望自民黨的各位夠理解他的心情，共同克服當前困難，「如果被外界認為，自民黨還是那個陳腐的自民黨、毫無改變，那麼這個政黨就沒有未來」，呼籲自民黨完成真正意義上的重組。

他還說，自民黨不能成為「只要現在好」、「只要自己好」的政黨。自民黨必須是一個以寬容、包容為宗旨的國民政黨。如果自民黨失去國民信任，日本政治可能淪為輕率的民粹主義，這令他日益感到憂慮。

發言後的提問環節，有記者詢問，明天就是參議院選舉後的第50天，石破茂是否應該更早辭職？在這50天裡，國民期盼物價、減稅等政策推動，卻陷入空轉，是否覺得造成了政治空白？

石破茂回答，這段時間他全力處理與美國的關稅談判。參議院選舉結束時，談判情景尚不明朗，還面臨很多嚴峻挑戰。直到美國總統簽署行政命令為止，協議都不能算確定。如果汽車關稅真的提高到25%，日本經濟會受到重大影響，政府必須在這個議題上竭盡全力，因此他不認為存在政治空白。

至於昨晚與副總裁菅義偉、農林水產大臣小泉進次郎的會談，對於辭職決定有多大影響，具體說了什麼。石破茂表示，會談內容不便透露，政治家之間的對話不應該隨便公開，但是歷任首相和總裁都認為，必須避免黨的分裂，這一點給了他很大感觸。

他也強調「沒有打算再參選」，因為一旦參選，勢必又會讓自民黨陷入分裂，他不希望如此。