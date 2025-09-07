「把路讓給接班人」日相石破茂宣布辭職 不參選下屆自民黨總裁選舉

日本首相石破茂今晚召開記者會宣布辭職，因為日美關稅談判已告一段落，他認為是辭職的時機。身為執政黨自民黨總裁（黨主席）的石破被媒體問及「是否出馬參選下屆自民黨總裁選舉時」時明言：「不參選」。

石破今晚在首相官邸（行政中心）召開記者會宣布辭職。他表示，他一向主張對於地位毫無戀棧，在完成該做的事情之後，會在適當時機做出判斷。他也曾說過，選舉結果的責任在於「身為總裁的自己」，如今，美國關稅措施談判告一段落，正是所謂「適當的時機」，「因此我決定把路讓給新的接班人」。

石破於本月2日在自民黨眾參議院兩院大會上坦承應該為自民黨7月參議院大選敗選負責，至於辭職時機，他表示，「會在適當時機做出判斷」。

隨著石破今晚宣布辭去首相一職，執政黨自民黨也將舉行總裁選舉，選出新總裁。通常，自民黨總裁任期是一任三年，石破去年9月就任總裁，任期原本可以到2027年9月。

今晚的記者會上被媒體問及「是否出馬參選自民黨總裁選舉」的問題時，石破明確回答說：「我不會出馬參選。」

自民黨將決定即將舉行的總裁選舉要採取何種方式。如果是全規型，亦即國會議員票295票、黨員票295票，合計590票的方式，選舉期間需12天以上。如果是簡易型，則是國會議員票295票、地方票141票（47都道府縣各3票），合計436票。

自民黨在7月20日參議院大選大敗後，石破就面臨被逼下台的壓力。因為他在選前表示，大選目標是聯合執政的自民黨與公明黨至少能取得過半席次，結果未能達標。再加上去年年底眾議院大選，自民黨也失利，自民黨內究責石破的聲浪增強。

從參議院大選大敗後至今歷經約1個月半，石破遲不辭職，被認為「歹戲拖棚」，導致自民黨與其他政黨協商政策的時間延宕，「政治真空」情況持續存在。

自民黨目前是少數執政黨（在眾參議院皆未取得過半席次），自民黨新總裁不見得一定能在國會「首相指名」時被指名為首相。如何與在野黨進行合縱連橫，將考驗自民黨新總裁。