義大利已故少年顯神蹟 「上帝的網紅」獲教宗冊封首位千禧世代聖人

中央社／ 梵蒂岡7日綜合外電報導
圖為9月7日，信徒們出席在梵蒂岡舉行的阿庫提斯和弗拉薩蒂的封聖儀式。歐新社
圖為9月7日，信徒們出席在梵蒂岡舉行的阿庫提斯和弗拉薩蒂的封聖儀式。歐新社

羅馬天主教教宗良十四世今天正式冊封已故義大利青少年阿庫提斯（Carlo Acutis）為首位千禧世代聖人。他生前曾在網路上傳播天主教信仰，被稱為「上帝的網紅」。

阿庫提斯2006年因白血病身亡，年僅15歲。他是在倫敦出生，雙親是義大利人，年幼時隨父母移居米蘭，生前對網路和電腦著迷。

在短暫的一生中，阿庫提斯創建多個網站，記錄「奇蹟」以傳播天主教教義，被稱為「上帝的網紅」（God's Influencer）。

2020年，梵蒂岡曾判定阿庫提斯於2013年從天堂伸援，治癒一名罹患罕見胰臟疾病的巴西男童，已將其冊封為真福者。

梵蒂岡原定4月27日在聖伯多祿廣場（St. Peter'sSquare）為阿庫提斯舉行封聖典禮，因前教宗方濟各（Pope Francis）逝世而延後舉行。

教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天也冊封已故義大利人弗拉薩蒂（Pier Giorgio Frassati）為聖人，弗拉薩蒂於1925年死於小兒麻痺症，得年24歲。

網路 教宗 網紅 義大利 梵蒂岡

鬆口了？日本自民黨決定是否辦臨時總裁選舉之際 首相石破茂有意請辭

日本放送協會（NHK）7日報導，日本執政自民黨8日將決定是否舉行臨時總裁選舉之際，日本首相石破茂7日下午表示，為了避免自...

自民黨內「逼宮」聲浪升高 傳小泉勸石破茂知所進退

日本媒體報導，日本農林水產大臣小泉進次郎昨晚與首相石破茂會談時，向他建議應該避免在8日被黨內國會議員提出改選黨總裁的意見...

泰王御准 華裔富豪阿努廷正式出任總理

泰自豪黨（Bhumjaithai Party）黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul，中文名：陳錫堯）在泰王御...

「現在是適當時機」 石破茂親曝辭職原因：關稅措施談判告一段落

日本首相石破茂今天晚間召開記者會宣布辭職。他表示，面對可謂「國難」的美國關稅談判，他一直認為必須承擔責任，不過，5日已經...

羅馬天主教教宗良十四世今天正式冊封已故義大利青少年阿庫提斯（Carlo Acutis）為首位千禧世代聖人。他生前曾在網路...

美歐是「硬幣的兩面」！類冷戰氛圍漲 義大利籲合作因應陸俄北韓挑戰

中國日前在上合組織峰會邀集20位非西方國家領袖聚會，強化國際類冷戰對峙氛圍。義大利外長塔加尼接受外媒訪問強調，歐美應強化...

