美歐是「硬幣的兩面」！類冷戰氛圍漲 義大利籲合作因應陸俄北韓挑戰

中央社／ 羅馬7日專電
中國日前在上合組織峰會邀集20位非西方國家領袖聚會，強化國際類冷戰對峙氛圍。義大利外長塔加尼接受外媒訪問強調，歐美應強化合作面對全球挑戰，尤其是來自中國、俄羅斯、伊朗和北韓等國家帶來的挑戰。歐新社
義大利外交部發布新聞稿指出，部長塔加尼（Antonio Tajani）昨天接受美國福斯新聞頻道（FoxNews）訪問，在訪談中探討多個國際政治議題。

針對美歐之間的跨大西洋關係，塔加尼表示，「挑撥美國對抗歐洲，或挑撥歐洲對抗美國，都是巨大錯誤；我們是同一枚硬幣的兩面，如果想要保護我們的公民，就必須共同努力。」

塔加尼強調，加強美歐兩大洲之間的合作，對於應對全球挑戰至關重要，尤其是來自中國、俄羅斯、伊朗和朝鮮等國家帶來的挑戰。

中國國家主席習近平日前在天津舉行上海合作組織（SCO）峰會，邀請超過20位非西方國家領袖出席，包括俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和印度總理莫迪（Narendra Modi）。在峰會上，普亭和莫迪被拍到牽手走向習近平，隨後3人並肩而立。

美國總統川普隨後在社群媒體平台發文寫道：「看來我們已失去印度和俄羅斯，被最深沉、最黑暗的中國搶走了。祝他們攜手擁有長久繁榮的未來！」不過川普稍後告訴媒體，他不認為美國已失去印度。

針對俄烏戰爭，儘管義大利已宣布不會派兵參加歐洲進駐烏克蘭的多國部隊，不過塔加尼重申，義大利將堅定支持烏克蘭抵抗俄羅斯的侵略。

塔加尼表示，義大利會在財政、軍事和政治層面向烏克蘭提供援助，維繫基輔政權穩定與支持烏克蘭總統澤倫斯，對於確保歐洲安全和平至關重要。

關於中東危機，塔加尼重申義大利立場，「我們希望停火，釋放人質，並讓武裝組織哈瑪斯（Hamas）離開加薩，我們的願景是在未來建立一個巴勒斯坦國。」

塔加尼說明，義大利外交部現階段工作重點是努力強化國際貿易，特別是確保義大利產品品質，並在歐洲推動一致性的工業政策；企業對經濟成長至關重要，不僅對資方如此，對一般市民也很重要，「沒有企業就不可能實現經濟成長，義大利已做好準備，將簽訂更多支持企業的協議。」

美國 伊朗 義大利 俄羅斯 烏克蘭 俄烏戰爭

