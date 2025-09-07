「現在是適當時機」 石破茂親曝辭職原因：關稅措施談判告一段落

日本首相石破茂今天晚間召開記者會宣布辭職。他表示，面對可謂「國難」的美國關稅談判，他一直認為必須承擔責任，不過，5日已經簽署日美諒解備忘錄，美國總統令也已經發布，他昨天聽取剛從美國返國的經濟再生擔當大臣赤澤亮正報告，「感到這是一個階段性的結束」。

石破茂表示，他一向主張對於地位毫無戀棧，在完成該做的事情之後，會在適當時機做出判斷。他也曾說過，選舉結果的責任在於「身為總裁（黨主席）的自己」，如今，美國關稅措施談判告一段落，正是所謂「適當的時機」，「因此我決定把路讓給新的接班人」。

石破表示，在新總裁選出之前，他將繼續履行應盡的責任，並把未來交給新的總裁、首相。雖然身為少數執政黨，但能撐到現在，完全是有自民黨、執政夥伴公明黨，以及全體國民的支持，他要深表感謝。