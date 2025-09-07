22國組成阿拉伯聯盟：若巴勒斯坦不建國 中東將永遠無法實現和平共存

快訊

中央社／ 開羅6日專電

阿拉伯聯盟表示，如巴勒斯坦不建國，且以色列持續敵對攻擊行動，中東將永遠無法實現和平共存。且在此前提下，沙烏地阿拉伯拒絕與以色列關係正常化，阿拉伯聯合大公國也拒絕在戰後向以色列提供重建援助。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）6日報導，由22個成員國組成的阿拉伯聯盟（Arab League）表示，未能就巴勒斯坦問題達成公正解決方案，且以色列持續占領加薩和約旦河西岸的敵對行徑，始終是當地無法持久和平、合作與共存的主要障礙。

以色列極右派財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）3日甚至呼籲併吞約旦河西岸（West Bank）大片土地，以斷絕巴勒斯坦建國的想法。

報導說，鑑於以色列軍隊不斷加強對加薩地區最大城市「加薩市」的軍事攻勢，阿拉伯聯盟會員國4日在開羅舉行聯盟會議，在會上提出「地區安全與合作聯合願景」並達成決議。

阿拉伯聯盟決議說，任何解決方案都必須以「兩國方案」和2002年的「阿拉伯和平倡議」為基礎。決議並提及，以色列必須完全撤出所占領的巴勒斯坦領土，以此做為實現以色列在阿拉伯地區「關係全面正常化」的先決條件。

阿拉伯聯合大公國（阿聯）、巴林和摩洛哥在2020年，根據美國斡旋的「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords），與以色列實現關係正常化。

2023年爆發以哈戰爭前，沙烏地阿拉伯已在準備與以色列關係正常化的協議；然而，在去年10月20日以色列擊斃哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）後，沙烏地阿拉伯轉稱，所有外交協議都須以以色列接受巴勒斯坦建國為前提。

阿聯外長阿布杜拉（Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan）去年9月公開聲稱，如未能讓巴勒斯坦建國，則加薩戰爭結束後，阿聯不會按照以色列的要求提供重建援助。

埃及外交部6日也強烈聲明，絕不允許讓任一方主宰中東地區，或實施危害地區性安全與穩定的單方決定。

關係 戰爭 中東 以色列 巴勒斯坦 沙烏地阿拉伯

